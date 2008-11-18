Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,057 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В соцсети «ВКонтакте» нашли опасный вирус

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:06
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,543
Благодарностей: 2,299
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
В соцсети «ВКонтакте» нашли опасный вирус
Компания Dr.Web («Доктор Веб») обнаружила в социальной сети «ВКонтакте» опасную для компьютеров и мобильных устройств программу, которая распространяется под видом бесплатных ключей от антивируса.



«С некоторых пор в официальной группе компании «Доктор Веб» в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться сообщения от анонимных пользователей с предложением скачать бесплатные лицензионные ключи для Антивируса Dr.Web, - сообщается в блоге компании. - Как правило, подобные сообщения содержат сокращенную ссылку на файловый хостинг RGhost. Если пройти по ней, потенциальной жертве будет предложено загрузить RAR-архив объемом порядка 26 Кбайт». При запуске он активирует Trojan.MulDrop7.26387.

С помощью вируса хакеры могли поменять обои на рабочем столе, включить или выключить компьютер, открыть ссылку в браузере или запустить видео-скример во весь экран.

Наиболее опасной функцией специалисты называют встроенный кейлоггер, запоминающий нажатие клавиш. По команде данные загружаются на сервер злоумышленников.

Сообщается, что модераторы сообщества «Доктор Веб» стараются оперативно удалять такие сообщения, однако иногда они не успевают.

Напомним, ранее сообщалось, что появились мошенники, которые рассылают владельцам почты Gmail письма от имени облачного сервера, в которых есть вредоносные ссылки. Чтобы обезопасить своих пользователей, в Google удалили фейковые страницы. Кроме этого, компания попросила сообщать о новых случаях рассылки вирусов.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Rost77 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Mail.ru Group будет брать деньги за прослушивание музыки в соцсети «ВКонтакте» Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 24 09.05.2016 07:04
PayPal поможет оплатить услуги соцсети «ВКонтакте» Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 2 04.04.2016 23:27
Суд РФ распорядился закрыть паблик MDK в соцсети ВКонтакте Vasiliyfedorchuk31 Новости в мире финансов и инвестиций 1 27.10.2015 16:53
На iOS обнаружен новый опасный вирус kamol_mix Новости технологий и интернета 7 07.10.2015 15:44
«Первый канал» будет вещать в соцсети «ВКонтакте» kamol_mix Новости технологий и интернета 7 26.05.2015 13:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Как залить готовые файлы на сайт??
От kaboska в разделе «Веб-программирование»
Аватар maklik77
air-business.net - air-business
От maklik77 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар chu
Intel дарит Xiaomi процессоры для планшетов за покупку чипов для ноутбуков
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Prosvetlenniy
Кто возглавит рынок финтех-стартапов в 2017 году? названа страна-лидер!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Торговая система на основе отрицательной корреляции
От Hakim в разделе «Торговые стратегии»
Аватар seter
Украина стала одной из самых бедных стран Северного полушария
От seter в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
410,057
Тем
468,354
Сообщений
11,566,739

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube