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Работники Tesla в Германии отказались от компенсации в виде акций компании

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Работники Tesla в Германии отказались от компенсации в виде акций компании
Илон Маск может быть одним из самых сильных руководителей в мире, но он не может сравниться с чрезвычайно мощным профсоюзом Германии IG Metall.



Спустя шесть месяцев после приобретения Tesla компании Grohmann Engineering, Маск обнаружил проблемы с фабрикой, полной недовольных работников, которых поддерживает самый большой профсоюз страны. Grohmann Engineering находится в Прюме, маленьком городке недалеко от границы с Бельгией, а сам Маск назвал приобретение — «первым по значимости» за всю историю Tesla.

«Мы считали становление Tesla частично немецкой компанией очень важным шагом», сказал Маск, когда был добавлен новый отдел автоматизации производства стоимостью $ 150 млн. С германскими компаниями приходят и профсоюзы, занимающие примерно половину мест в наблюдательных советах в стране и всегда готовы к борьбе за права работников.

Ситуация обострилась после того, как основатель компании Клаус Громанн покинул свой пост в марте. Как сообщает Reuters, он должен был остаться и возглавить Tesla Grohmann Automation, но после конфликта с Маском из-за клиентов (и соперников Tesla) BMW и Mercedes Клаун покинул компанию. Илон хотел, чтобы руководство фабрики всецело сосредоточилось на Tesla.

После смены руководства недовольные рабочие начали опасаться относительно их будущего. Текущие контракты с производителями авто, такими как BMW, закончатся, и тогда Tesla будет единственным клиентом компании. Кроме того, после поглощения Grohmann, работники начали получать на 30% меньше, чем ставки профсоюза IG Metall. Такая ситуация никого не устраивала, и профсоюз потребовал от руководства Tesla решить конфликт с работниками или договориться с лицом забастовки.

«Нам не нужны обещания, мы хотим видеть результат», - сказал секретарь профсоюза Патрик Георг.

В свою очередь, для разрешения конфликта, Tesla предложила каждому работнику:
  • единовременный бонус в размере € 1000 ($ 1090);
  • дополнительную прибавку € 150 в месяц к заплате;
  • € 10 000 акциями Tesla в течение четырех лет.

В письме сотрудникам Grohmann Маск сказал, что опционы на акции более привлекательные в долгосрочной перспективе, чем прибавка к зарплате. Но IG Metall заявила, что повышение зарплаты недостаточно, и, как сообщается, профсоюз надеется перейти к коллективным переговорам.

Сейчас не лучшее время для Маска, чтобы возиться с профсоюзом. Он взял на себя обязательство нарастить ежегодный объем производства, чтобы в следующем году выпустить 500 000 автомобилей Model 3. А для достижения этой цели Tesla необходим опыт Grohmann, чтобы создать «машину, которая строит автомобили».

Это не первый раз, когда Маск сталкивается с угрозами со стороны профсоюзов. В феврале начались переговоры с представителями работников на фабрике в Фремонте, штат Калифорния. Работники завода обратились к United Auto Workers, чтобы сформировать профсоюз и отстаивать свои права. По их словам, они перерабатывают, при этом условия труда — возмутительные.

Перевод специально для mmgp.ru

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