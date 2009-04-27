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Помощники для инвестора: какие индексы могут предсказывать движения рынка Чтобы оценить грядущее состояние фондового рынка, мало смотреть на один только индекс S&P500 или ММВБ. Какие индикаторы позволяют предсказывать динамику рынков и насколько они точны?





В ряде случаев у инвесторов есть возможность предугадать динамику цен на активы, используя различные виды технического и фундаментального анализа. Вместе с тем существуют индикаторы, которые позиционируются как опережающие рынок. Считается, что с их помощью можно не только оценить движения цен на отдельные активы в будущем, но и спрогнозировать кризисы на финансовых рынках. Таковыми, например, являются индекс морских грузоперевозок Baltic Dry, «индекс страха» Volatility Index, а также некоторые фондовые индикаторы. РБК узнал, насколько эффективны прогнозы по этим бенчмаркам.



Следить за кораблями



Индекс Baltic Dry, отражающий среднюю стоимость фрахта и отслеживающий изменение цен на морские грузоперевозки по всему миру, рассчитывается Балтийской биржей в Лондоне с 1985 года. До недавнего времени этот индекс считался одним из ведущих показателей мировой экономики, в теории позволяющим предсказать рынок в короткой перспективе. Так, за несколько месяцев до начала мирового финансового кризиса индекс



«Примерно 90% всех перевозок осуществляется судами. Проблемы с этим индексом могут свидетельствовать о проблемах в мировой экономике», — рассказывает доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Генрих Пеникас. При этом Пеникас не считает, что этот индекс будет объективен во всех случаях. С ним согласны и другие опрошенные РБК эксперты. Так, управляющий партнер трейдинговой компании United Traders Анатолий Радченко считает индекс «мертвым» с кризиса 2008 года. «Акции компаний перевозчиков, занимающихся сухогрузами, упали на 90% и находятся в районе исторических минимумов, — рассказывает Радченко. — Мои коллеги чаще смотрят на ETF и фьючерсы».



Заместитель генерального директора ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников также считает, что практическая польза BDI сейчас равна нулю.​ «Кто-то ищет опережающие решения — будь то BDI или цены на медь (падение меди говорит о проблемах в мировой экономике). У них есть теория: если на фондовом рынке ралли, а индексы его не подтверждают, то будет перелом тенденции. Но предсказать, когда и в какую сторону курс развернется, нельзя», — рассказывает он.



По состоянию на 3 мая 2017 года индекс оценивался в 1073 баллов. По данным



Индекс страха



Индекс волатильности (Volatility Index, VIX) Чикагской биржи опционов измеряет ожидания рынка относительно краткосрочной волатильности на основе изменения цен на опционы на фондовый индекс S&P 500. Чем выше индекс, тем хуже обстоят дела на рынке. «Этот индекс также называют «индексом страха», — уточняет Радченко из United Traders. По его мнению, этот индекс не способен предсказать гарантированные изменения на рынке, но может подсказать момент, когда рынок будет ускоряться. Эксперт также поделился небольшим трейдерским трюком для спекулянтов. «Если VIX выше 20 пунктов, значит на рынке есть деньги и волатильность. Как только индекс опускается ниже 20 пунктов, нужно сокращать свои позиции, трейды и риски», — поясняет он. Сейчас индекс находится на отметке 10,71 пункта. С начала года он упал на 19,98%.



Мнения Радченко не разделил директор по инвестициям УК «Уралсиб» Сергей Григорян. Он считает, что индекс VIX уже успел себя дискредитировать. «Последние несколько лет из-за политики ЦБ США и стран Европы рисковые активы теряют доходность. Из-за этого индекс VIX сейчас находится у своих исторических минимумов. VIX можно считать индикатором страха участников рынка, но, на мой взгляд, текущая фундаментальная ситуация не соответствует минимальному уровню инвесторского страха», — поясняет финансист.



«Полезные» страны и сырье



Андрей Верников из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» отмечает, что инвесторам, работающим с российским рынком, может помочь предугадать его динамику индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets. По словам Верникова, мировые инвесторы относятся к России точно так же, как и к другим развивающимся странам, и когда их индекс начинает падать, то за ним корректируется и российский фондовый рынок. «Это отражает изменение отношения инвесторов к рисковым активам», — объясняет эксперт.



В свою очередь, Сергей Григорян из УК «Уралсиб» использует индекс MSCI Emerging Markets в межрыночном анализе (разновидность теханализа, изучающая взаимосвязь между основными классами активов). Например, финансист вычисляет соотношение этого индикатора к индексу развитых стран. Это помогает ему прогнозировать колебания на фондовом рынке России. «Если российский рынок растет, а полученное соотношение падает, то это говорит о том, что этот рост может быть коротким и быстро пойти на спад», — объясняет эксперт.



Андрей Верников также советует следить за динамикой индекса крупнейших нефтедобывающих компаний Amex Oil Index, в который входят такие гиганты отрасли, как Chevron, Occidental Petroleum, ExxonMobil и Royal Dutch Shell. «Когда начинается боковая динамика нефтегазового индекса AMEX, наши рынки тоже начинают идти в бок», — подытоживает финансист.



Источник В ряде случаев у инвесторов есть возможность предугадать динамику цен на активы, используя различные виды технического и фундаментального анализа. Вместе с тем существуют индикаторы, которые позиционируются как опережающие рынок. Считается, что с их помощью можно не только оценить движения цен на отдельные активы в будущем, но и спрогнозировать кризисы на финансовых рынках. Таковыми, например, являются индекс морских грузоперевозок Baltic Dry, «индекс страха» Volatility Index, а также некоторые фондовые индикаторы. РБК узнал, насколько эффективны прогнозы по этим бенчмаркам.Индекс Baltic Dry, отражающий среднюю стоимость фрахта и отслеживающий изменение цен на морские грузоперевозки по всему миру, рассчитывается Балтийской биржей в Лондоне с 1985 года. До недавнего времени этот индекс считался одним из ведущих показателей мировой экономики, в теории позволяющим предсказать рынок в короткой перспективе. Так, за несколько месяцев до начала мирового финансового кризиса индекс обвалился на 94%. При этом стоимость сухих грузов из расчетной базы индикатора неуклонно росла вплоть до начала кризиса. Похожий предрекающий кризис обвал индекс продемонстрировал перед черным понедельником 1987 года, отмечает главный редактор International Business Times Джеффри Ротфедер в своей статье для The New Yorker.«Примерно 90% всех перевозок осуществляется судами. Проблемы с этим индексом могут свидетельствовать о проблемах в мировой экономике», — рассказывает доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Генрих Пеникас. При этом Пеникас не считает, что этот индекс будет объективен во всех случаях. С ним согласны и другие опрошенные РБК эксперты. Так, управляющий партнер трейдинговой компании United Traders Анатолий Радченко считает индекс «мертвым» с кризиса 2008 года. «Акции компаний перевозчиков, занимающихся сухогрузами, упали на 90% и находятся в районе исторических минимумов, — рассказывает Радченко. — Мои коллеги чаще смотрят на ETF и фьючерсы».Заместитель генерального директора ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников также считает, что практическая польза BDI сейчас равна нулю.​ «Кто-то ищет опережающие решения — будь то BDI или цены на медь (падение меди говорит о проблемах в мировой экономике). У них есть теория: если на фондовом рынке ралли, а индексы его не подтверждают, то будет перелом тенденции. Но предсказать, когда и в какую сторону курс развернется, нельзя», — рассказывает он.По состоянию на 3 мая 2017 года индекс оценивался в 1073 баллов. По данным investing.com , в феврале прошлого года индекс обновил исторический минимум, провалившись до 290,85. Впрочем, нового экономического кризиса не последовало. «После этого последовало банкротство одной из судоходных компаний мировых лидеров (Hanjin Shipping). По результатам первой половины 2016 года 11 из 12 крупнейших судоходных компаний объявили убытки, — объясняет Генрих Пеникас. — 11 января 2016 года в мировом океане целый день не было ни одного корабля в пути. Это совпало с турбулентностью мировых фондовых рынков из-за опасений об остановке роста китайской экономики».Индекс волатильности (Volatility Index, VIX) Чикагской биржи опционов измеряет ожидания рынка относительно краткосрочной волатильности на основе изменения цен на опционы на фондовый индекс S&P 500. Чем выше индекс, тем хуже обстоят дела на рынке. «Этот индекс также называют «индексом страха», — уточняет Радченко из United Traders. По его мнению, этот индекс не способен предсказать гарантированные изменения на рынке, но может подсказать момент, когда рынок будет ускоряться. Эксперт также поделился небольшим трейдерским трюком для спекулянтов. «Если VIX выше 20 пунктов, значит на рынке есть деньги и волатильность. Как только индекс опускается ниже 20 пунктов, нужно сокращать свои позиции, трейды и риски», — поясняет он. Сейчас индекс находится на отметке 10,71 пункта. С начала года он упал на 19,98%.Мнения Радченко не разделил директор по инвестициям УК «Уралсиб» Сергей Григорян. Он считает, что индекс VIX уже успел себя дискредитировать. «Последние несколько лет из-за политики ЦБ США и стран Европы рисковые активы теряют доходность. Из-за этого индекс VIX сейчас находится у своих исторических минимумов. VIX можно считать индикатором страха участников рынка, но, на мой взгляд, текущая фундаментальная ситуация не соответствует минимальному уровню инвесторского страха», — поясняет финансист.Андрей Верников из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» отмечает, что инвесторам, работающим с российским рынком, может помочь предугадать его динамику индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets. По словам Верникова, мировые инвесторы относятся к России точно так же, как и к другим развивающимся странам, и когда их индекс начинает падать, то за ним корректируется и российский фондовый рынок. «Это отражает изменение отношения инвесторов к рисковым активам», — объясняет эксперт.В свою очередь, Сергей Григорян из УК «Уралсиб» использует индекс MSCI Emerging Markets в межрыночном анализе (разновидность теханализа, изучающая взаимосвязь между основными классами активов). Например, финансист вычисляет соотношение этого индикатора к индексу развитых стран. Это помогает ему прогнозировать колебания на фондовом рынке России. «Если российский рынок растет, а полученное соотношение падает, то это говорит о том, что этот рост может быть коротким и быстро пойти на спад», — объясняет эксперт.Андрей Верников также советует следить за динамикой индекса крупнейших нефтедобывающих компаний Amex Oil Index, в который входят такие гиганты отрасли, как Chevron, Occidental Petroleum, ExxonMobil и Royal Dutch Shell. «Когда начинается боковая динамика нефтегазового индекса AMEX, наши рынки тоже начинают идти в бок», — подытоживает финансист.

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