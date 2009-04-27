Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 13:17 Сегодня, 13:17 Сегодня, 13:07 #1 Globomen Профессионал

Имя: Алексей Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Россия Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.04.2009 Сообщений: 1,174 Благодарностей: 494 УГ: 0 КП: 0.355 подарки Отпускной бюджет: как накопить на летний отдых Россияне увеличили бюджет на летний отпуск в этом году, говорится в исследовании портала momondo. При этом оплатить поездку с зарплаты смогут только 24% туристов, тогда как остальным придется копить или занимать деньги.





В этом году россияне планируют увеличить бюджет на летний отпуск. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования, проводимого международным туристическим метапоисковиком momondo.ru. По итогам опроса 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных региональных городов России, эксперты портала выяснили, что 26% россиян собираются в этом году потратить на летнюю поездку от 78 тыс. до 156 тыс. руб.



Для сравнения: в прошлом году такие суммы в бюджет отпуска закладывали лишь 18% респондентов. Еще 14% респондентов готовы потратить на отдых сумму в диапазоне 156 тыс. — 390 тыс. руб., тогда как в прошлом году доля граждан с подобным бюджетом составляла 10%. Потратить на отпуск 390 тыс. — 780 тыс. руб. этим летом готовы 4% респондентов против 2% в 2016 году. Наибольшим бюджетом (более 780 тыс. руб.) на отдых в 2017 году располагает 1% опрошенных, тогда как годом ранее доля таких респондентов была близка к нулю.



А вот число россиян, намеренных отдохнуть на более скромные суммы, напротив, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Так, этим летом только 26% респондентов планируют потратить 39 тыс. — 78 тыс. руб., а в прошлом году их доля составляла 31%. Бюджетом в 7,8 тыс. — 39 тыс. руб. в этом году располагают только 20% респондентов, тогда как годом ранее о планах потратить сумму из этого диапазона сообщили 27% опрошенных. При этом доля россиян с наименьшим бюджетом на летний отпуск (до 7,8 тыс. руб.) сократилась по сравнению с прошлым годом в три с лишним раза — с 7 до 2% опрошенных.





Отдых в новых реалиях



«Российские туристы свыклись с курсом валют и готовы тратить на отпуск больше, чем в предыдущие годы», — комментирует результаты исследования представитель momondo в России Ирина Рябовол. С ней соглашается генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова, которая отметила, что в настоящее время курс доллара к рублю находится на довольно привлекательном уровне — 57,8 руб. В прошлом году в этом время доллар торговался на отметке 66,5 руб. за доллар. «За последние годы люди научились жить в новых реалиях и откладывать на отпуск», — добавляет она.



Также, по мнению Смирновой, свою роль сыграло возвращение Турции в число доступных туристических направлений для россиян. «Поскольку Турция снова открыта, а курс рубля относительно стабилен, люди будут чаще выезжать туда на отдых», — убеждена финансовый советник. При этом важно понимать, что за последние годы сформировалась тенденция выезжать за рубеж только один раз в год, отмечает независимый финансовый советник Саида Сулейманова. Раньше россияне путешествовали за границу чаще, убеждена эксперт.



Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подчеркивает, что в настоящее время активность на туристическом рынке страны не намного выше прошлогодних показателей. «Сейчас объем продаж летних туров — это, в зависимости от направления, плюс-минус 5–10% от уровней продаж в аналогичный период 2016 года», — говорит Ломидзе.



Впрочем, она признает, что туроператоры видели небывалый всплеск активности в период раннего бронирования туров на лето — в феврале-марте этого года. «В среднем число бронирований выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказывает эксперт. По ее прогнозу, в этом году турпоток за рубеж покажет незначительный рост, а объем поездок по России сохранится на прежнем уровне.



Деньги на путешествия



Согласно исследованию momondo, 55% опрошенных россиян целенаправленно откладывают деньги на летний отпуск со своей зарплаты. Еще 16% респондентов ради путешествия берут дополнительную работу, 11% делают взносы в общий с друзьями или семьей фонд, а 8% опрошенных оформляют в банке потребительский кредит на поездку.



Есть и те, кто собирает деньги на отпуск, продавая вещи в интернете или на блошином рынке (7% респондентов) либо просто занимая нужную сумму у близких (7%). Некоторые респонденты собираются оплачивать летнюю поездку в рассрочку (5% опрошенных) либо с доходов от сдачи жилья в аренду (3%). Граждан, которые могут позволить себе не предпринимать никаких особых действий для оплаты летнего отдыха, всего около 24%.





По словам Ирины Рябовол из momondo, россияне остаются одними из самых предусмотрительных путешественников. «Шесть из десяти россиян заранее планируют хотя бы приблизительные расходы на всю поездку: от бронирования билетов и жилья до еды и развлечений на месте», — подчеркивает она.



С таким выводом соглашается заместитель директора Института финансового планирования Сергей Макаров. «Отпуск — одна из самых популярных краткосрочных жизненных целей. Люди всегда любили брать дополнительную работу, чтобы хорошо отдохнуть», — утверждает он. Консультант также отмечает, что россияне, трудоустроенные в больших компаниях, нередко используют для оплаты путешествий нерегулярные источники дохода вроде премий и прочих зарплатных бонусов, которые зачастую выплачиваются весной.



Как копить на поездку



Эксперты в сфере личных финансов, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что оформлять кредит на отпуск или занимать на эти цели деньги у друзей — это неоправданная стратегия. Ведь отдавать деньги придется из будущих доходов, которые отнюдь не гарантированы — заемщик может и потерять работу, уточняет Наталья Смирнова из «Персонального советника».



«Отпуск — вещь вполне планируемая. Если вы знаете, когда именно поедете отдыхать и какая сумма вам для этого понадобится, на путешествие можно начать копить заранее», — поясняет она. По словам эксперта, оптимальный вариант — начать откладывать деньги за год до планируемой поездки. При этом можно прибегнуть к финансовым инструментам — банковским депозитам с возможностью пополнения и некоторым облигациям. «На рынке есть ряд долговых бумаг с доходностью выше, чем по вкладам. Прежде всего это некоторые выпуски классических ОФЗ», — говорит Смирнова.



Сергей Макаров из Института финансового планирования напоминает, что откладывать деньги на отпуск за границей следует в валюте той страны, которую турист намерен посетить. «Это лучше всего делать равномерно в течение года, чтобы избежать непредсказуемых колебаний курса», — рассказывает эксперт.



В свою очередь, финансовый консультант Саида Сулейманова предлагает оформить отдельную дебетовую карту или открыть счет в банке для пополнения отпускного бюджета. С помощью настройки автоматического перечисления средств с зарплатной карты на этот счет можно удержаться от соблазна пропустить взнос в «отпускной бюджет». Кроме того, владелец депозита сможет получить еще и процентный доход.



«Единственный минус — многие депозиты имеют минимальный первый взнос в 50 тыс. руб.», — заключает эксперт. Сулейманова также советует обратить внимание на



Источник В этом году россияне планируют увеличить бюджет на летний отпуск. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования, проводимого международным туристическим метапоисковиком momondo.ru. По итогам опроса 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных региональных городов России, эксперты портала выяснили, что 26% россиян собираются в этом году потратить на летнюю поездку от 78 тыс. до 156 тыс. руб.Для сравнения: в прошлом году такие суммы в бюджет отпуска закладывали лишь 18% респондентов. Еще 14% респондентов готовы потратить на отдых сумму в диапазоне 156 тыс. — 390 тыс. руб., тогда как в прошлом году доля граждан с подобным бюджетом составляла 10%. Потратить на отпуск 390 тыс. — 780 тыс. руб. этим летом готовы 4% респондентов против 2% в 2016 году. Наибольшим бюджетом (более 780 тыс. руб.) на отдых в 2017 году располагает 1% опрошенных, тогда как годом ранее доля таких респондентов была близка к нулю.А вот число россиян, намеренных отдохнуть на более скромные суммы, напротив, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Так, этим летом только 26% респондентов планируют потратить 39 тыс. — 78 тыс. руб., а в прошлом году их доля составляла 31%. Бюджетом в 7,8 тыс. — 39 тыс. руб. в этом году располагают только 20% респондентов, тогда как годом ранее о планах потратить сумму из этого диапазона сообщили 27% опрошенных. При этом доля россиян с наименьшим бюджетом на летний отпуск (до 7,8 тыс. руб.) сократилась по сравнению с прошлым годом в три с лишним раза — с 7 до 2% опрошенных.«Российские туристы свыклись с курсом валют и готовы тратить на отпуск больше, чем в предыдущие годы», — комментирует результаты исследования представитель momondo в России Ирина Рябовол. С ней соглашается генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова, которая отметила, что в настоящее время курс доллара к рублю находится на довольно привлекательном уровне — 57,8 руб. В прошлом году в этом время доллар торговался на отметке 66,5 руб. за доллар. «За последние годы люди научились жить в новых реалиях и откладывать на отпуск», — добавляет она.Также, по мнению Смирновой, свою роль сыграло возвращение Турции в число доступных туристических направлений для россиян. «Поскольку Турция снова открыта, а курс рубля относительно стабилен, люди будут чаще выезжать туда на отдых», — убеждена финансовый советник. При этом важно понимать, что за последние годы сформировалась тенденция выезжать за рубеж только один раз в год, отмечает независимый финансовый советник Саида Сулейманова. Раньше россияне путешествовали за границу чаще, убеждена эксперт.Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подчеркивает, что в настоящее время активность на туристическом рынке страны не намного выше прошлогодних показателей. «Сейчас объем продаж летних туров — это, в зависимости от направления, плюс-минус 5–10% от уровней продаж в аналогичный период 2016 года», — говорит Ломидзе.Впрочем, она признает, что туроператоры видели небывалый всплеск активности в период раннего бронирования туров на лето — в феврале-марте этого года. «В среднем число бронирований выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказывает эксперт. По ее прогнозу, в этом году турпоток за рубеж покажет незначительный рост, а объем поездок по России сохранится на прежнем уровне.Согласно исследованию momondo, 55% опрошенных россиян целенаправленно откладывают деньги на летний отпуск со своей зарплаты. Еще 16% респондентов ради путешествия берут дополнительную работу, 11% делают взносы в общий с друзьями или семьей фонд, а 8% опрошенных оформляют в банке потребительский кредит на поездку.Есть и те, кто собирает деньги на отпуск, продавая вещи в интернете или на блошином рынке (7% респондентов) либо просто занимая нужную сумму у близких (7%). Некоторые респонденты собираются оплачивать летнюю поездку в рассрочку (5% опрошенных) либо с доходов от сдачи жилья в аренду (3%). Граждан, которые могут позволить себе не предпринимать никаких особых действий для оплаты летнего отдыха, всего около 24%.По словам Ирины Рябовол из momondo, россияне остаются одними из самых предусмотрительных путешественников. «Шесть из десяти россиян заранее планируют хотя бы приблизительные расходы на всю поездку: от бронирования билетов и жилья до еды и развлечений на месте», — подчеркивает она.С таким выводом соглашается заместитель директора Института финансового планирования Сергей Макаров. «Отпуск — одна из самых популярных краткосрочных жизненных целей. Люди всегда любили брать дополнительную работу, чтобы хорошо отдохнуть», — утверждает он. Консультант также отмечает, что россияне, трудоустроенные в больших компаниях, нередко используют для оплаты путешествий нерегулярные источники дохода вроде премий и прочих зарплатных бонусов, которые зачастую выплачиваются весной.Эксперты в сфере личных финансов, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что оформлять кредит на отпуск или занимать на эти цели деньги у друзей — это неоправданная стратегия. Ведь отдавать деньги придется из будущих доходов, которые отнюдь не гарантированы — заемщик может и потерять работу, уточняет Наталья Смирнова из «Персонального советника».«Отпуск — вещь вполне планируемая. Если вы знаете, когда именно поедете отдыхать и какая сумма вам для этого понадобится, на путешествие можно начать копить заранее», — поясняет она. По словам эксперта, оптимальный вариант — начать откладывать деньги за год до планируемой поездки. При этом можно прибегнуть к финансовым инструментам — банковским депозитам с возможностью пополнения и некоторым облигациям. «На рынке есть ряд долговых бумаг с доходностью выше, чем по вкладам. Прежде всего это некоторые выпуски классических ОФЗ», — говорит Смирнова.Сергей Макаров из Института финансового планирования напоминает, что откладывать деньги на отпуск за границей следует в валюте той страны, которую турист намерен посетить. «Это лучше всего делать равномерно в течение года, чтобы избежать непредсказуемых колебаний курса», — рассказывает эксперт.В свою очередь, финансовый консультант Саида Сулейманова предлагает оформить отдельную дебетовую карту или открыть счет в банке для пополнения отпускного бюджета. С помощью настройки автоматического перечисления средств с зарплатной карты на этот счет можно удержаться от соблазна пропустить взнос в «отпускной бюджет». Кроме того, владелец депозита сможет получить еще и процентный доход.«Единственный минус — многие депозиты имеют минимальный первый взнос в 50 тыс. руб.», — заключает эксперт. Сулейманова также советует обратить внимание на карты с бонусами и милями, которые в зависимости от доходов клиента могут подарить значительную скидку — например, при раннем бронировании отеля.

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