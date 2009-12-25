Кредитные бюро США используют блокчейн Securekey для идентификации пользователей

Американские бюро кредитных историй Equifax и TransUnion приступили к тестированию канадской системы идентификации личности на блокчейне. Программа компании SecureKey позволяет удостоверять личность заемщика и передавать конфиденциальные данные ограниченному кругу лиц.
Канадская компания SecureKey разработала сеть идентификации на базе блокчейна. Пользователи системы проходят идентификацию в мобильном приложении и подтверждают передачу данных другим участникам сети. Владельцы данных сами выбирают, каким банкам и кредитным бюро предоставить сведения о себе для открытия нового счета.
В сети хранятся сведения обо всех операциях, но конфиденциальные данные доступны только организациям, одобренным пользователем. Сотрудники SecureKey не имеют доступа к передаваемой информации.
Первыми клиентами компании стали американские бюро кредитных историй Equifax и TransUnion — они используют платформу для ведения базы кредитных историй своих клиентов. В тестировании программы примут участие Монреальский банк, кооперативное движение Desjardins, Королевский банк Канады и другие крупные финансовые организации. Участники испытаний инвестировали в проект $20 млн.
Система блокчейн-идентификации заемщиков станет доступна широкому кругу пользователей до конца этого года. За использованием сервиса SecureKey будет взимать небольшую комиссию с финансовых компаний и банков.
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