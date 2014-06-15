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farmhouse.pro - Фермерский Дом

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 04:41
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,518
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.049
farmhouse.pro - Фермерский Дом

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 04.05.2017




Цитата:
Фермерский дом - экономическая онлайн игра, прибыль в которой зависит от выбранной вами стратегии развития! Уйти в минус в игре невозможно, но от того как благоразумно вы будете вести своё фермерское хозяйство, зависит как быстро вы начнёте получать прибыль и какого размера будет ваша прибыль!
Об игре:

После регистрации, вы получаете подарки на общую сумму в 23 рубля, а именно: 1 поле для засева корма, загон кур и 100 ед. энергии. Для перехода на следующий уровень, вам нужно набирать опыт. Опыт в игре, вы получаете за покупку животных на ярмарке, за кормление животных и сбор продукции, за запуск фабрик, пекарен и сбор полуфабрикатов и пирогов, а также на бирже опыта, вы можете обменять продукты на опыт. Чтобы производить все эти действия, вам необходима энергия, пополнить энергию, вы можете в "Пироговой", съев несколько пирогов, пироговая находится на ярмарке.

Животные и загоны
В игре существует 4 вида животных: куры, бычки, козы и коровы. Каждое животное имеет свою стоимость и свой уровень доступности. Животных нужно кормить и собирать 1 раз в день, в любое удобное для вас время. За 1 сбор животное потребляет 2 ед. корма и даёт 2 ед. продукции. Одно животное даёт 60 ед. продукции, после чего покидает игру, на его место Вы можете посадить другое животное. Животных можно купить на ярмарке. Продукцию полученную с животных, вы можете продать на складе.
Загоны. Для каждого животного существует свой определённый загон. Загоны нужно покупать на ярмарке, затем вы сможете их построить на доступных полях. Загоны покупаются навсегда.
Учитывайте важные моменты! В игре существует 3 вида сбора и кормления: 1)Ручной сбор первого типа - когда вы открываете загон и кликаете по каждому животному 2)Ручной сбор второго типа - когда вы кликаете на загон и выбираете собрать/покормить 3)Автоматический сбор - зелёные кнопки справа от полей, собрать и покормить, при помощи них вы собираете и кормите сразу все загоны, но за это взимается дополнительная энергия.
Если вы, покупаете корм на ярмарке или выращиваете его с удобрениями, то ваша прибыль становится ниже. Если вы одновременно используете кнопку авто. сбора и покупаете корм на ярмарке или выращиваете его с удобрениями, ваша прибыль становится ниже!


Поля
На полях, вы можете выращивать корм для животных. Чтобы засеять поле, вам необходимо купить семена на ярмарке! С каждым уровнем, вам доступно +4 поля для покупки. У каждого вида корма своё время созревания. Для того чтобы ускорить процесс созревания, вы можете использовать удобрение, оно сокращает время созревания в 2 раза. Чтобы удобрить поле, выделите галочку возле "удобрить". В роли удобрения выступает энергия, удобрить 1 поле стоит 1 ед. энергии. Авто сбор и авто засеивание полей не взимают дополнительной энергии!
Для покупки на ярмарке доступно 4 вида семян:
Пшеница. Необходима для кормления кур в загонах! Время созревания: 30 минут. Можно использовать 1 ед. энергии для уменьшения созревания на 15 минут. Стоимость семян пшеницы 0.01 руб.
Клевер. Необходим для кормления бычков в загонах! Время созревания: 45 минут. Можно использовать 1 ед. энергии для уменьшения созревания на 23 минут. Стоимость семян клевера 0.02 руб.
Капуста. Необходима для кормления коз в загонах! Время созревания: 60 минут. Можно использовать 1 ед. энергии для уменьшения созревания на 30 минут. КСтоимость семян капусты 0.04 руб.
Свекла. Необходима для кормления коров в загонах! Время созревания: 135 минут. Можно использовать 1 ед. энергии для уменьшения созревания на 68 минут. Стоимость семян свеклы 0.10 руб.

Ярмарка. Если вы, хотите что то купить, то вам обязательно нужно посетить ярмарку, т.к. все покупки производятся только здесь. На ярмарке, вы покупаете семена для того чтобы засеять поля и получить корм - этот раздел так и называется "семена".
В разделе "Животные". Вы покупаете животных, за покупку каждого животного с вас снимается 1 ед. энергии и начисляется 1 ед. опыта.
Раздел "Корм". Здесь вы можете купить корм, если не хотите выращивать его сами. За каждую покупку корма, снимается 1 ед. энергии.
Раздел "Продукция". Обратите внимание, что он разделён на два отдела: в первом, вы покупаете продукцию для фабрик, во втором продукцию для пекарен! За каждую покупку продукции, снимается 3 ед. энергии.
Раздел "Загоны". Для того, чтобы построить загон на доступном поле, вам необходимо сначала купить его на ярмарке.
Раздел "Фабрики". Чтобы построить фабрику, необходимо купить её на ярмарке, в этом разделе.
Раздел "Пекарни", Чтобы построить пекарню, необходимо купить её на ярмарке, в этом разделе.
Раздел "Пироговая". В этом разделе, вы можете купить и съесть пироги, чтобы восполнить свою энергию. Пироги продаются в порядке очереди. Каждый пирог имеет свою цену и свою энергетическую ценность.
Склад. На складе, вы можете увидеть всю продукцию, животных, загоны, корм, фабрики и т.д. которые у вас есть в наличии. Все действия по продаже, производятся исключительно на складе! В разделе "Корм", вы можете видеть какое количество корма у вас в наличии и также сразу продавать корм. За каждую продажу корма снимается 1 ед. энергии.
Раздел "Семена". В этом разделе, вы можете увидеть сколько семян для посева, у вас есть в наличии.
Раздел "Для продажи". Здесь, вы можете видеть всю продукцию, которую вы собрали и можете продать. За каждую продажу снимается 3 ед. энергии.
Раздел "Для переработки". Здесь, вы можете посмотреть продукцию которую вы купили на ярмарке, эта продукция предназначена для переработки на фабриках и пекарнях.
Раздел "Для употребления". В этом разделе, вы можете увидеть сколько купленных пирогов у вас в наличии. Для того чтобы их съесть, вам необходимо зайти в пироговую, она находится на ярмарке.
Разделы: "Животные", "Загоны", "Фабрики", "Пекарни". Здесь, вы можете узнать число и наличие ваших животных и построек.
Более подробную информацию можно найти на странице "Инструкция".

Бонусы:


После регистрации, вы получаете подарки на общую сумму в 23 рубля, а именно: 1 поле для засева корма, загон кур и 100 ед. энергии.


Реферальная программа:


Вы будете получать 10% от суммы пополнения вашего реферала.


Платежные системы:


Payeer, Free-kassa, Yandex Money, Qiwi


Мой вклад:




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Старый Сегодня, 05:34
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.06.2014
Сообщений: 657
Благодарностей: 56
Записей в блоге: 1
УГ: 16
КП: 0.032
Re: farmhouse.pro - Фермерский Дом
красиво сделано, но внутри все та же ферма соседи... еще не было игр на этом движке которые нормально отработали
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