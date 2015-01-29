Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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angelsss.ru - Angelsss

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,518
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.049
angelsss.ru - Angelsss

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 05.05.2017




Цитата:
Angelsss— самая ожидаемая экономическая игра 2017 года! Ужасная война разделила мир на части и посеяла смуту в рядах прекрасных ангелов. Под руководством Мойры, Фортуны и Афины крылатые воительницы основали три независимых королевства — Империю бессмертных, Союз просвещенных и Цитадель небожителей. Древнее зло снова вырвалось из своих подземелий, и именно тебе предстоит собрать новую Лигу ангелов, чтобы найти осколки древнего артефакта и восстановить мир на этой земле. В этом мире ничего не предопределено, и даже ангелы не ведают, кто одержит победу на поле боя. Все зависит только от твоих решений!
Об игре:

На нашем проекте присутствует 8 Ангелов , каждые из которых можно улучшить до 6 уровня.



Ваши Ангелы будут приносить вам добро, их нужно собирать и продавать на вашем складе, взамен получая игровую валюту - Золото. Курсом 100 Добра = 1 Серебро

Уникальная система последовательной прокачки ангела , до мелочей продуманный маркетинг с приятной процентной % ставкой. Ваши ангелы в прямом смысле будут выростать у вас на глазах при улучшении уровня! Тем самым увеличивая доход и процент получаемой прибыли.
Подробнее о системе улучшения ангелов вы можете ознакомится
непосредственно внутри проекта в меню "Ангелы".

Курс игровой валюты 1 Руб = 100 Золота
Продажа добра идет в 100% размере на баланс для Выплат.

Бонусы:


При регистрации ангел первого уровня в подарок!
С 06.05 по 12.05 +20 На любые пополнения!


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