angelsss.ru - Angelsss

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Старт проекта 05.05.2017
Об игре:
Цитата:
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Angelsss— самая ожидаемая экономическая игра 2017 года! Ужасная война разделила мир на части и посеяла смуту в рядах прекрасных ангелов. Под руководством Мойры, Фортуны и Афины крылатые воительницы основали три независимых королевства — Империю бессмертных, Союз просвещенных и Цитадель небожителей. Древнее зло снова вырвалось из своих подземелий, и именно тебе предстоит собрать новую Лигу ангелов, чтобы найти осколки древнего артефакта и восстановить мир на этой земле. В этом мире ничего не предопределено, и даже ангелы не ведают, кто одержит победу на поле боя. Все зависит только от твоих решений!
На нашем проекте присутствует 8 Ангелов , каждые из которых можно улучшить до 6 уровня.
Ваши Ангелы будут приносить вам добро, их нужно собирать и продавать на вашем складе, взамен получая игровую валюту - Золото. Курсом 100 Добра = 1 Серебро
Уникальная система последовательной прокачки ангела , до мелочей продуманный маркетинг с приятной процентной % ставкой. Ваши ангелы в прямом смысле будут выростать у вас на глазах при улучшении уровня! Тем самым увеличивая доход и процент получаемой прибыли.
Подробнее о системе улучшения ангелов вы можете ознакомится
непосредственно внутри проекта в меню "Ангелы".
Курс игровой валюты 1 Руб = 100 Золота
Продажа добра идет в 100% размере на баланс для Выплат.
Бонусы:
При регистрации ангел первого уровня в подарок!
С 06.05 по 12.05 +20 На любые пополнения!
Реферальная программа:
15% на вывод!
Платежные системы:
Payeer
Мой вклад: