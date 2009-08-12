Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Предложение Работы. Smm На Долгий Срок.

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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:31
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 06.05.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Предложение Работы. Smm На Долгий Срок.
Друзья! ЖИРНЫЙ ЗАКАЗ.
SMM на долгий срок.
Ведем развитие Информационного портала.
Ищем фрилансера или команду на постоянный подряд. Контент за редакцией портала - новости политические, экономические, социальные.
Заказ большой и серьезный, в идеале, хотелось бы контрактации на длительный период.
Важный нюанс - привязка не к количеству размещаемых постов или репостов, а к траффику переходящему из соцсетей. Соответственно, разводилово с посевом по сетям некачественных ботов можно не обращаться, равно как и только разово настроить скрипт с посевом в отобранные группы будет мало. Вместе с этим, кто возьмется и качественно организует работу сможет получать стабильный доход и бонусы за превышение KPI.
В качестве альтернативы рассматриваем взять SMM в штат для оффлайн занятости.
Прошу оперативного отклика.

Также, необходима комплексная поддержка при раскрутке ВИДЕО КАНАЛА для новостного ресурса.
1. Анализ актуальных запросов, чтобы поставить задание для редакции
2. Организация автопосева
3. Организация ручного продвижения, но тут только если с привязкой к KPI по живому трафику.

В идеале, хотели бы долгосрочного сотрудничества на постоянной основе. Либо разовый заказ, чтобы настроить нам всю работу.

обращайтесь по адресу reklama@gosspress.ru
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usanovama вне форума  
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