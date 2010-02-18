Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Могут ли меня забанить при раскрутке группы в контакте?

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Старый Сегодня, 01:22
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 16
КП: 0.000
Могут ли меня забанить при раскрутке группы в контакте?
Привет народ. Хочу создать свою группу в контакте, чтоб с неё траф на сайт шёл (ссылка в подписи). Сейчас не могу определиться, с какого аккаунта создавать группу. Могут ли забанить мой настоящий аккаунт за спам, если я буду приглашать в группу слишком много людей? Или лучше создать левый аккаунт? Те кто раскручивал группы, подскажите, что лучше делать с настоящего профиля ВК, а что лучше с левого. Какие санкции в ВК за саморекламу, и можно ли выйти из бана. Искал инфу в Гугле, так и не нашёл, решил спросить тут
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Метки
посетители на сайт, раскрутка групп, раскрутка сайтов, реклама в соц.сетях, трафик на сайт
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