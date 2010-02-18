Могут ли меня забанить при раскрутке группы в контакте?

Привет народ. Хочу создать свою группу в контакте, чтоб с неё траф на сайт шёл (ссылка в подписи). Сейчас не могу определиться, с какого аккаунта создавать группу. Могут ли забанить мой настоящий аккаунт за спам, если я буду приглашать в группу слишком много людей? Или лучше создать левый аккаунт? Те кто раскручивал группы, подскажите, что лучше делать с настоящего профиля ВК, а что лучше с левого. Какие санкции в ВК за саморекламу, и можно ли выйти из бана. Искал инфу в Гугле, так и не нашёл, решил спросить тут