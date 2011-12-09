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Apple и Amazon разработают совместное приложение

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Apple и Amazon разработают совместное приложение
После длительных конфликтов, Amazon Prime Video появится на Apple TV. Согласно отчету Recode, Prime Video TV появится на Apple TV уже в этом году.

Для тех, кто незнаком с ситуацией напомним, что компания Amazon не поддерживает никакие отношения с конкурентами в сфере потокового видео. Сервис Prime Video не доступен на Apple TV и большинстве телевизоров, работающих на Android. Более того, компании проигнорировала Google Cast в пользу собственной платформы.



На самом деле вражда дошла до такой глубины, что в конце 2015 года Amazon удалила Apple TV и Chromecast из своего магазина. Чтобы оправдать свой поступок, компания заявила, что действие необходимо для избегания «путаницы у клиентов».

Что это значит? Единственный доступный способ просмотреть видео сервиса Amazon Prime на Apple TV — это транслировать его с помощью Apple AirPlay. Но метод относительно «хороший», ведь во время воспроизведения видео лагает. То же приходиться делать пользователям Google Cast. Хотя есть исключения из правил, ведь Amazon подписала индивидуальные соглашения с производителями некоторых Android TV устройств, такими как Nvidia Shield.

Теперь, насколько известно, Amazon и Apple заключили перемирие. Предположительно, Amazon разработает специально приложение для Apple TV, и, возможно, даже мобильную версию Prime Video. Согласно отчету Recode, совместное детище их работы появится летом 2017 года.

В Recode надеются, что вскоре Apple и Google тоже найдут консенсус. Было бы интересно смотреть любимые сериалы от Amazon в Google Cast.

Перевод специально для mmgp.ru

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