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В рамках стартапа Vector Space Systems провели запуск 5-ти тонной ракеты

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#1
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В рамках стартапа Vector Space Systems провели запуск 5-ти тонной ракеты


На презентации стартапа VECTOR SPACE SYSTEMS провели запуск ракеты носителя

Бывшие сотрудники компании SpaceX создали стартап-проект Vector Space Systems. Основной идеей проекта было создание коммерческих ракет. Первое испытание ракеты для вывода спутников на орбитальную ось состоялось. Ракета имеет имя Vector-R. Стартаперы смогли сделать ракету которая имеет гораздо меньшую стоимость, а сроки производства сократились в разы. Теперь заказчики смогут хорошо экономить и не тратить много времени на производство нужно товара.
В технических характеристиках ракеты Vector-R указано, что максимальная масса груза может составлять до 60 кг. Далее есть в планах создать ракету с большей грузовой способностью. Новая ракета будет иметь имя Vector-H, а максимальная грузоперевозная способность будет составлять около 130 кг.


Стоимость таких товаров для заказчиков будет около 2 миллионов долларов (средней комплектации и нагрузки), но в зависимости от массы груза может варьироваться от 1,5 до 3 млн долларов.

Предполагается, что ракеты для легких грузов пригодятся в будущем во многих проектах, поэтому разработка сейчас уже очень важна.

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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:03
#2
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Re: В рамках стартапа Vector Space Systems провели запуск 5-ти тонной ракеты
Интересно, а SpaceX их не засудит?
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BiziAlen (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:05
#3
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Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,237
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Автор темы Re: В рамках стартапа Vector Space Systems провели запуск 5-ти тонной ракеты
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Интересно, а SpaceX их не засудит?
Это вы по новости Убер и Гугл как судятся?)))
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:06
#4
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 794
Благодарностей: 276
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КП: 0.232
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Re: В рамках стартапа Vector Space Systems провели запуск 5-ти тонной ракеты
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Это вы по новости Убер и Гугл как судятся?)))
Да, только здесь прямо открытое заявлении о создании технологии в той же области... посмотрим, как будут развиваться их дела
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