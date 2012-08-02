В рамках стартапа Vector Space Systems провели запуск 5-ти тонной ракеты

На презентации стартапа VECTOR SPACE SYSTEMS провели запуск ракеты носителя
Бывшие сотрудники компании SpaceX создали стартап-проект Vector Space Systems. Основной идеей проекта было создание коммерческих ракет. Первое испытание ракеты для вывода спутников на орбитальную ось состоялось. Ракета имеет имя Vector-R. Стартаперы смогли сделать ракету которая имеет гораздо меньшую стоимость, а сроки производства сократились в разы. Теперь заказчики смогут хорошо экономить и не тратить много времени на производство нужно товара.
В технических характеристиках ракеты Vector-R указано, что максимальная масса груза может составлять до 60 кг. Далее есть в планах создать ракету с большей грузовой способностью. Новая ракета будет иметь имя Vector-H, а максимальная грузоперевозная способность будет составлять около 130 кг.
Стоимость таких товаров для заказчиков будет около 2 миллионов долларов (средней комплектации и нагрузки), но в зависимости от массы груза может варьироваться от 1,5 до 3 млн долларов.
Предполагается, что ракеты для легких грузов пригодятся в будущем во многих проектах, поэтому разработка сейчас уже очень важна.
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Специально для mmgp.ru