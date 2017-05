Arise Любитель

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 23.12.2016 Сообщений: 338 Благодарностей: 31 УГ: 1 КП: 0.048 подарки

Агротехкомпания Texas Crop Science получила финансирование

Агротехкомпания Texas Crop Science из Остина, штат Техас завершила первый раунд венчурного финансирования.



Сумма сделки не раскрывается.



Лид-инвестором сделки выступил Five T Investments при участии Korenvaes Horizon Partners.



Texas Crop Science в 2010 году основал Саймон Хиберт. Компания занимается исследованиями и разработкой сельскохозяйственных технологий для улучшения урожайности сельскохозяйственных культур и удовлетворения глобальных макро-задач.



Ведущая технологическая платформа компании PYRAMAX ™ определяет открытия в нескольких научных дисциплинах, таких как биология человека, и применяет эти знания в широком диапазоне сельскохозяйственных культур для достижения высокой урожайности различных растений при разных условиях окружающей среды. Свои первые исследования компания проводила с хлопком и платформа продемонстрировала многообещающие результаты как для тепличных, так и для полевых испытаний. Позднее к исследованиям подключили другие культуры, включая сою и рис.



YouTube YouTube

Совет директоров Texas Crop Science в настоящее время включает в себя:



- Саймон Хиберт, генеральный директор компании Texas Crop Science LLC

- Фултон Мюррей, Hunt Ventures LP

- Джон Майерс-младший партнер Oak Capital Management

- Эрик Рей, бывший генеральный директор Arcadia Biosciences

- Райд Уолкер, Five T Investments

- Ховард Вулф, Fulbright & Jaworski

- Скотт Зодин, Keel Wealth Management



Перевод специально для mmgp:



https://text.ru/antiplagiat/590cdb17433d6 Агротехкомпания Texas Crop Science из Остина, штат Техас завершила первый раунд венчурного финансирования.Сумма сделки не раскрывается.Лид-инвестором сделки выступил Five T Investments при участии Korenvaes Horizon Partners.Texas Crop Science в 2010 году основал Саймон Хиберт. Компания занимается исследованиями и разработкой сельскохозяйственных технологий для улучшения урожайности сельскохозяйственных культур и удовлетворения глобальных макро-задач.Ведущая технологическая платформа компании PYRAMAX ™ определяет открытия в нескольких научных дисциплинах, таких как биология человека, и применяет эти знания в широком диапазоне сельскохозяйственных культур для достижения высокой урожайности различных растений при разных условиях окружающей среды. Свои первые исследования компания проводила с хлопком и платформа продемонстрировала многообещающие результаты как для тепличных, так и для полевых испытаний. Позднее к исследованиям подключили другие культуры, включая сою и рис.Совет директоров Texas Crop Science в настоящее время включает в себя:- Саймон Хиберт, генеральный директор компании Texas Crop Science LLC- Фултон Мюррей, Hunt Ventures LP- Джон Майерс-младший партнер Oak Capital Management- Эрик Рей, бывший генеральный директор Arcadia Biosciences- Райд Уолкер, Five T Investments- Ховард Вулф, Fulbright & Jaworski- Скотт Зодин, Keel Wealth ManagementПеревод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/agtec...ing-round.html

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________