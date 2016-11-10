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Агротехкомпания Texas Crop Science получила финансирование

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Агротехкомпания Texas Crop Science получила финансирование

Агротехкомпания Texas Crop Science из Остина, штат Техас завершила первый раунд венчурного финансирования.

Сумма сделки не раскрывается.

Лид-инвестором сделки выступил Five T Investments при участии Korenvaes Horizon Partners.

Texas Crop Science в 2010 году основал Саймон Хиберт. Компания занимается исследованиями и разработкой сельскохозяйственных технологий для улучшения урожайности сельскохозяйственных культур и удовлетворения глобальных макро-задач.

Ведущая технологическая платформа компании PYRAMAX ™ определяет открытия в нескольких научных дисциплинах, таких как биология человека, и применяет эти знания в широком диапазоне сельскохозяйственных культур для достижения высокой урожайности различных растений при разных условиях окружающей среды. Свои первые исследования компания проводила с хлопком и платформа продемонстрировала многообещающие результаты как для тепличных, так и для полевых испытаний. Позднее к исследованиям подключили другие культуры, включая сою и рис.


Совет директоров Texas Crop Science в настоящее время включает в себя:

- Саймон Хиберт, генеральный директор компании Texas Crop Science LLC
- Фултон Мюррей, Hunt Ventures LP
- Джон Майерс-младший партнер Oak Capital Management
- Эрик Рей, бывший генеральный директор Arcadia Biosciences
- Райд Уолкер, Five T Investments
- Ховард Вулф, Fulbright & Jaworski
- Скотт Зодин, Keel Wealth Management

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/agtec...ing-round.html

https://text.ru/antiplagiat/590cdb17433d6
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