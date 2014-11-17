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Fifth Wall Ventures закрывает своей первый фонд на отметке $212 миллионов

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Fifth Wall Ventures закрывает своей первый фонд на отметке $212 миллионов

Fifth Wall Ventures, расположенная в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) венчурная компания, специализирующаяся на технологиях в области недвижимости, закрыла свой первый фонд на сумму 212 миллионов долларов.

Партнеры с ограниченной ответственностью являются влиятельными владельцами и операторами недвижимости в мире, имея в собственности активов на сумму 640 миллиардов долларов общей площадью 7 миллиардов квадратных футов. Среди этих компания можно выделить CBRE, Equity Residential, Hines, Host Hotels & Resorts, Lennar, Macerich, Prologis, Lowe’s Home Improvement и Rudin Management Company.

Наряду с активами на 28 миллионов долларов в виде компании специального назначения, Fifth Wall Ventures управляет активами на сумму 240 миллионов долларов.

Основанная управляющими партнерами Брэдом Грейве и Бренданом Уоллесом, Fifth Wall Ventures будет инвестировать в трансформирующие технологии, которые фирма называет "Построенный мир", что подразумевает под собой не только здания, представляющие собой целую экосистему компаний, владеющих и управляющих физическими площадями, но и инновационные стартапы, разрабатывающие технологии, которые будут привносить инновации, трансформировать, оптимизировать и демократизировать доступ к этим площадям.

Fifth Wall Ventures уже инвестировала 60 миллионов долларов в такие компании, как b8ta, ClassPass, Clutter, Notarize, Opendoor, State States и VTS. Команда компании, кроме Брэда Грейве и Брендана Уоллеса, включает Андрея Михайловского (главный операционный директор), Адама Демуякора (старший заместитель), Рулоф Опперман (старший заместитель), Вик Чавла (старший заместитель), Майкл Нью (аналитик), Люк Уильямс (аналитик) и Кэтрин Фейгин (административный директор).

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