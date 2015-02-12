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Стартап Greats получил $10 млн. инвестиций

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Стартап Greats получил $10 млн. инвестиций

Стартап Greats, расположенный в Бруклине (штат Нью-Йорк), который создал и продает собственный бренд кроссовок, привлек $ 10 млн.

Раундом управлял JH Partners, участие принимали новые и прежние инвесторы Resolute Ventures, экс-игрок НФЛ Адриан Уилсон, Эрик Зинтерхоффер из Searchlight Capital.

В намерениях компании использовать средства для инвестиций в новые технологии, увеличить свою команду и открыть не меньше 10 pop-up магазинов в течение следующих двух лет в ряде ключевых городов по всей территории Соединенных Штатов.

Компания была создана в августе 2013 года Райаном Бабензином. Greats – это direct-to-consumer компания по пошиву кроссовок, производство находится в Италии, а продается обувь на сайте компании greats.com.

За последние полтора года компания расширила свой продукт от первоначальных двух стилей до более десятка классических кроссовок, а также расширили модельный ряд женской коллекцией, которая теперь занимает треть бизнеса.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/great...b-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/590cd59fd646e
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