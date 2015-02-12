Стартап Greats получил $10 млн. инвестиций

Стартап Greats, расположенный в Бруклине (штат Нью-Йорк), который создал и продает собственный бренд кроссовок, привлек $ 10 млн.
Раундом управлял JH Partners, участие принимали новые и прежние инвесторы Resolute Ventures, экс-игрок НФЛ Адриан Уилсон, Эрик Зинтерхоффер из Searchlight Capital.
В намерениях компании использовать средства для инвестиций в новые технологии, увеличить свою команду и открыть не меньше 10 pop-up магазинов в течение следующих двух лет в ряде ключевых городов по всей территории Соединенных Штатов.
Компания была создана в августе 2013 года Райаном Бабензином. Greats – это direct-to-consumer компания по пошиву кроссовок, производство находится в Италии, а продается обувь на сайте компании greats.com.
За последние полтора года компания расширила свой продукт от первоначальных двух стилей до более десятка классических кроссовок, а также расширили модельный ряд женской коллекцией, которая теперь занимает треть бизнеса.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/great...b-funding.html
https://text.ru/antiplagiat/590cd59fd646e