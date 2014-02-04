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Празднуют ли в Украине 9 мая?

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Старый Вчера, 23:44
#1
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Празднуют ли в Украине 9 мая?
Жаль, не могу создать опрос на эту тему здесь. Так бы было более информативно.

Меня заинтересовало, является ли до сих пор праздник 9 мая важным и национальным праздником для жителей Украины?

Если можно, то если Вы из Украины, то прошу в своем посте ответить на следующие вопросы, а затем добавить какой-то свой комментарий:

1) Является ли 9 мая для Вас праздником?
2) Есть ли у Вас чувство признательности тем советским солдатам, которые участвовали в той войне?
3) Есть ли среди Ваших родственников те, кто воевал в этой войне на стороне СССР?

Я лично, проживая в Крыму, который был частью Украины, а де факто сейчас находится под управлением РФ, всегда с радостью воспринимал этот праздник. Хотел бы выяснить, каковы взгляды людей, которые сейчас проживают в других регионах этой страны.

Всем счастья и добра!
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