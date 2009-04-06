Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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iqoption - iqoption.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 23:26
#1
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 3,793
Благодарностей: 1,247
УГ: 3
КП: 0.157
подарки
iqoption - iqoption.cc
Я не админ и не владелец данного проекта!

Старт проекта: 05.05.2017

Языки: ENG, RU

Iqoption




Описание:

Цитата:
IQ Option - это проект, который имеет одноименное название с сервисом, предоставлющего возможность заработка на бинарных опционах, выступая в роли брокера. Однако, мы за долгий период времени собрали достаточную команду, чтобы стабильно приносить прибыль нашим инвесторам. В рамках инвестиционной кампании нами и был создан проект IQ Option.

Наш сайт не является платформой для прямого заработка на бинарных опционах, ведь торговля ведется не самими инвесторами, а нашими опытными трейдерами, которых мы условно разделили на четыре группы: Трейдер A, Трейдер B, Трейдер C, Трейдер D. Каждый трейдер приносит отличную от других трейдеров прибыль, а также принимает различные суммы инвестирования, в зависимости от качества своих сделок. Такое разделение позволяет минимизировать риски и потери, дабы не приносить убыток нашим инвесторам. Однако, если подобная ситуация всё же произойдет, то мы всё равно выплатим Вашу законную прибыль ввиду наличия страхового фонда для наших инвесторов.

Тарифные планы:




Трейдер A
108%
за 3 дней
Начисление:
В конце срока
Минимальная сумма:
50 RUB
1 USD
Максимальная сумма:
10 000 RUB
149 USD

Трейдер B
135%
за 10 дней
Начисление:
3.5% в день
Минимальная сумма:
10 001 RUB
150 USD
Максимальная сумма:
30 000 RUB
499 USD

Трейдер C
160%
за 15 дней
Начисление:
20% каждые 5 дней
Минимальная сумма:
30 001 RUB
500 USD
Максимальная сумма:
250 000 RUB
4350 USD

Трейдер D
180%
за 20 дней
Начисление:
В конце срока
Минимальная сумма:
1 000 RUB
15 USD
Максимальная сумма:
15 000 RUB
270 USD


Подробности и особенности проекта:


-Платежные системы:

AdvCash, BitCoin, Payeer, Perfect Money, QIWI, Яндекс.Деньги, VISA/MASTERCARD, Сбербанк Онлайн, rapida, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Tele2, Почта России, Leader, М.Видео, Элекснет, Евросеть, Билайн, Связной, Платежный Терминал.


-Минимальный вклад: 1$

-Минимальная сумма на вывод: 1$

-Партнерская программа: - 4%

-Выплаты: Ручные

-Скрипт: Самопис

-SSL: COMODO

-Данные Whois:

Registrar ERANET INTERNATIONAL LIMITED

Dates Created on 2017-04-20 - Expires on 2018-04-20 - Updated on 2017-05-01

IP Address 190.115.18.52 is hosted on a dedicated server

Name Server(s) NS1.DDOS-GUARD.NET (has 934 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 934 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 934 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 934 domains)


Посмотреть/Зарегистрироваться

-Мой вклад:
Цитата:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U726....->U14268888. Memo: Shopping Cart Payment. Refilling.. Date: 19:44 05.05.17. Batch: 175288816.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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fora4ka на форуме  
Старый Сегодня, 23:36
#2
Профессионал
 
Имя: ТушканПавликов
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 1,401
Благодарностей: 762
УГ: 0
КП: 0.278
подарки
Re: iqoption - iqoption.cc
а что тс так мало депнул?
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spv7707 на форуме  
Старый Сегодня, 23:38
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,050
Благодарностей: 10,976
УГ: 16
КП: 0.032
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Re: iqoption - iqoption.cc
фига се он платежек набрал - с двух рук загребать будет паходу!
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
простой опросник - реально платит!
kodyaich на форуме  
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