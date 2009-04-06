iqoption - iqoption.cc

IQ Option - это проект, который имеет одноименное название с сервисом, предоставлющего возможность заработка на бинарных опционах, выступая в роли брокера. Однако, мы за долгий период времени собрали достаточную команду, чтобы стабильно приносить прибыль нашим инвесторам. В рамках инвестиционной кампании нами и был создан проект IQ Option.
Наш сайт не является платформой для прямого заработка на бинарных опционах, ведь торговля ведется не самими инвесторами, а нашими опытными трейдерами, которых мы условно разделили на четыре группы: Трейдер A, Трейдер B, Трейдер C, Трейдер D. Каждый трейдер приносит отличную от других трейдеров прибыль, а также принимает различные суммы инвестирования, в зависимости от качества своих сделок. Такое разделение позволяет минимизировать риски и потери, дабы не приносить убыток нашим инвесторам. Однако, если подобная ситуация всё же произойдет, то мы всё равно выплатим Вашу законную прибыль ввиду наличия страхового фонда для наших инвесторов.
Тарифные планы:
Трейдер A
108%
за 3 дней
Начисление:
В конце срока
Минимальная сумма:
50 RUB
1 USD
Максимальная сумма:
10 000 RUB
149 USD
Трейдер B
135%
за 10 дней
Начисление:
3.5% в день
Минимальная сумма:
10 001 RUB
150 USD
Максимальная сумма:
30 000 RUB
499 USD
Трейдер C
160%
за 15 дней
Начисление:
20% каждые 5 дней
Минимальная сумма:
30 001 RUB
500 USD
Максимальная сумма:
250 000 RUB
4350 USD
Трейдер D
180%
за 20 дней
Начисление:
В конце срока
Минимальная сумма:
1 000 RUB
15 USD
Максимальная сумма:
15 000 RUB
270 USD