iqoption - iqoption.cc Я не админ и не владелец данного проекта!

Старт проекта: 05.05.2017



Языки: ENG, RU



Iqoption









Описание:

Цитата: IQ Option - это проект, который имеет одноименное название с сервисом, предоставлющего возможность заработка на бинарных опционах, выступая в роли брокера. Однако, мы за долгий период времени собрали достаточную команду, чтобы стабильно приносить прибыль нашим инвесторам. В рамках инвестиционной кампании нами и был создан проект IQ Option.



Наш сайт не является платформой для прямого заработка на бинарных опционах, ведь торговля ведется не самими инвесторами, а нашими опытными трейдерами, которых мы условно разделили на четыре группы: Трейдер A, Трейдер B, Трейдер C, Трейдер D. Каждый трейдер приносит отличную от других трейдеров прибыль, а также принимает различные суммы инвестирования, в зависимости от качества своих сделок. Такое разделение позволяет минимизировать риски и потери, дабы не приносить убыток нашим инвесторам. Однако, если подобная ситуация всё же произойдет, то мы всё равно выплатим Вашу законную прибыль ввиду наличия страхового фонда для наших инвесторов.

Тарифные планы:







Трейдер A

108%

за 3 дней

Начисление:

В конце срока

Минимальная сумма:

50 RUB

1 USD

Максимальная сумма:

10 000 RUB

149 USD



Трейдер B

135%

за 10 дней

Начисление:

3.5% в день

Минимальная сумма:

10 001 RUB

150 USD

Максимальная сумма:

30 000 RUB

499 USD



Трейдер C

160%

за 15 дней

Начисление:

20% каждые 5 дней

Минимальная сумма:

30 001 RUB

500 USD

Максимальная сумма:

250 000 RUB

4350 USD



Трейдер D

180%

за 20 дней

Начисление:

В конце срока

Минимальная сумма:

1 000 RUB

15 USD

Максимальная сумма:

15 000 RUB

270 USD



Подробности и особенности проекта:



-Платежные системы:



AdvCash, BitCoin, Payeer, Perfect Money, QIWI, Яндекс.Деньги, VISA/MASTERCARD, Сбербанк Онлайн, rapida, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Tele2, Почта России, Leader, М.Видео, Элекснет, Евросеть, Билайн, Связной, Платежный Терминал.





-Минимальный вклад: 1$



-Минимальная сумма на вывод: 1$



-Партнерская программа: - 4%



-Выплаты: Ручные



-Скрипт: Самопис



-SSL: COMODO



-Данные Whois:



Registrar ERANET INTERNATIONAL LIMITED



Dates Created on 2017-04-20 - Expires on 2018-04-20 - Updated on 2017-05-01



IP Address 190.115.18.52 is hosted on a dedicated server



Name Server(s) NS1.DDOS-GUARD.NET (has 934 domains)

NS2.DDOS-GUARD.NET (has 934 domains)

NS3.DDOS-GUARD.NET (has 934 domains)

NS4.DDOS-GUARD.NET (has 934 domains)





-Мой вклад:

Цитата: The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U726....->U14268888. Memo: Shopping Cart Payment. Refilling.. Date: 19:44 05.05.17. Batch: 175288816. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

