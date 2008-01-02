WEPAY - wepay.today

WEPAY — инвест платформа с почасовыми/ежесуточными выплатами. Всего в основе маркетинга 3 тарифа с разной минималкой на вход и итоговой доходностью. Вклады принимаются от 5 долларов. Платит инстантом.
✈ Старт: 05.05.2017
Маркетинг:
➡ CLASSIC +10% за 48 часов (2.292% в час) | Вклады от 5 USD до 10 USD
➡ STANDART +20% за 3 дня (40% в сутки) | Вклады от 11 USD до 50 USD
➡ BUSINESS +30% за 4 дня (32.5% в сутки) | Вклады от 51 USD до 500 USD
Минимальный вклад: 5 USD
Максимальный вклад: 500 USD
В проекте WEPAY предусмотрено открытие только одного депозита. Пока у вас есть открытый депозит, другой вы открыть не сможете.
Минимальная сумма для выплат: без ограничений
Принимает: Payeer, Perfect Money
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 5-2-1%
Техническая часть:
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— верифицированный PM аккаунт
— JivoSite
конечно! ттх - тактико-технические характеристики - скрипт, хост, ссл, диз и прочая пурга в данном случае -
превращаются в бесплатный ссл от камода на полгода, дешманский план от клоуда за 20-ку, уникальный скрипт, который уже в зубах навяз, ну и то, что громко названо дизайном
Ну у каждого свои вкусы, мне к примеру диз нравится в отличии от того что обычно приносят на форум такие мониторы. ССЛ там на год
но это у всех у кого подключен cloudflare он сам заменяет ssl на свой при наличии на сайте сертификата
и снова уточню - у всех, кто выбирает дешманский план за 20 баксов в месяц. а вот если покупают план за 200 - то там клоуд позволяет ставить сторонний серт - из камода или откуда хочешь и какой хочешь почему так просто узнать, какой именно план выбрал админ на клоуде