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WEPAY - wepay.today

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:42
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 871
Благодарностей: 50
УГ: 20
КП: 0.211
WEPAY - wepay.today
Я не создатель/админ данного проекта.



WEPAY

WEPAY — инвест платформа с почасовыми/ежесуточными выплатами. Всего в основе маркетинга 3 тарифа с разной минималкой на вход и итоговой доходностью. Вклады принимаются от 5 долларов. Платит инстантом.
✈ Старт: 05.05.2017
Маркетинг:
➡ CLASSIC +10% за 48 часов (2.292% в час) | Вклады от 5 USD до 10 USD
➡ STANDART +20% за 3 дня (40% в сутки) | Вклады от 11 USD до 50 USD
➡ BUSINESS +30% за 4 дня (32.5% в сутки) | Вклады от 51 USD до 500 USD
Минимальный вклад: 5 USD
Максимальный вклад: 500 USD
В проекте WEPAY предусмотрено открытие только одного депозита. Пока у вас есть открытый депозит, другой вы открыть не сможете.
Минимальная сумма для выплат: без ограничений
Принимает: Payeer, Perfect Money
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 5-2-1%
Техническая часть:
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— верифицированный PM аккаунт
— JivoSite

Регистрация в проекте



Депозит:

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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось VIPMonitor; Сегодня в 22:46.
VIPMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 22:48
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,050
Благодарностей: 10,976
УГ: 16
КП: 0.032
подарки
Re: WEPAY - wepay.today
название прям приказывает - выпей!сегодня! - а то завтра не успеешь
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
простой опросник - реально платит!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 22:50
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 66
Благодарностей: 12
УГ: 3
КП: 0.000
Re: WEPAY - wepay.today
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
название прям приказывает - выпей!сегодня! - а то завтра не успеешь
Вы не брат Millioner случаем, тот бегал по всем веткам со своим пятаком и вы так же) но с названием
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CoubSelector на форуме  
Старый Сегодня, 22:51
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,050
Благодарностей: 10,976
УГ: 16
КП: 0.032
подарки
Re: WEPAY - wepay.today
а плантик-то вполне вменяемый - как для млм-почаса... жаль, что ттх опять "классические"

добавлено через 2 минуты
CoubSelector, нет, я не только ему не брат,но даже совсем наоборот а что вас так раздражает - творения ваши запинал какие-то, не даю спокойно собрать урожай или что?

добавлено через 7 минут
Цитата:
Сообщение от VIPMonitor Посмотреть сообщение
верифицированный PM аккаунт
ТС, а можно и нам тоже лицезреть этот пм-аккаунт? ну, чисто так, из праздного любопытства
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
простой опросник - реально платит!
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 23:01
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 66
Благодарностей: 12
УГ: 3
КП: 0.000
Re: WEPAY - wepay.today
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
не даю спокойно собрать урожай или что?
Если бы)) а можно вопросик, ттх это что?
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CoubSelector на форуме  
Старый Сегодня, 23:06
#6
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,050
Благодарностей: 10,976
УГ: 16
КП: 0.032
подарки
Re: WEPAY - wepay.today
Цитата:
Сообщение от CoubSelector Посмотреть сообщение
а можно вопросик, ттх это что?
конечно! ттх - тактико-технические характеристики - скрипт, хост, ссл, диз и прочая пурга в данном случае -
Цитата:
Сообщение от VIPMonitor Посмотреть сообщение
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
превращаются в бесплатный ссл от камода на полгода, дешманский план от клоуда за 20-ку, уникальный скрипт, который уже в зубах навяз, ну и то, что громко названо дизайном
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
простой опросник - реально платит!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 23:09
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 66
Благодарностей: 12
УГ: 3
КП: 0.000
Re: WEPAY - wepay.today
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
конечно! ттх - тактико-технические характеристики - скрипт, хост, ссл, диз и прочая пурга в данном случае -
превращаются в бесплатный ссл от камода на полгода, дешманский план от клоуда за 20-ку, уникальный скрипт, который уже в зубах навяз, ну и то, что громко названо дизайном
Ну у каждого свои вкусы, мне к примеру диз нравится в отличии от того что обычно приносят на форум такие мониторы. ССЛ там на год
__________________
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CoubSelector на форуме  
Старый Сегодня, 23:14
#8
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,050
Благодарностей: 10,976
УГ: 16
КП: 0.032
подарки
Re: WEPAY - wepay.today
Цитата:
Сообщение от CoubSelector Посмотреть сообщение
ССЛ там на год
где - там? если в этом творении - то лично у меня в браузере показывает общий серт для клоуда который таки на полгода

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от VIPMonitor Посмотреть сообщение
— JivoSite
кстати, а что это за зверь? вот честно признаюсь - первый раз вижу

добавлено через 4 минуты
уже нагуглил! это ота хренюшка, которая обычно выскакуит в самый ненужный момент, закрывает весь обзор и настойчиво умоляет с ней поговорить
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
простой опросник - реально платит!
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 23:28
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 66
Благодарностей: 12
УГ: 3
КП: 0.000
Re: WEPAY - wepay.today
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
которая обычно выскакуит в самый ненужный момент, закрывает весь обзор и настойчиво умоляет с ней поговорить
Ага, доставучая такая. А по поводу сертификата и правда 180 дней, но это у всех у кого подключен cloudflare он сам заменяет ssl на свой при наличии на сайте сертификата
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CoubSelector на форуме  
Старый Сегодня, 23:32
#10
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,050
Благодарностей: 10,976
УГ: 16
КП: 0.032
подарки
Re: WEPAY - wepay.today
Цитата:
Сообщение от CoubSelector Посмотреть сообщение
но это у всех у кого подключен cloudflare он сам заменяет ssl на свой при наличии на сайте сертификата
и снова уточню - у всех, кто выбирает дешманский план за 20 баксов в месяц. а вот если покупают план за 200 - то там клоуд позволяет ставить сторонний серт - из камода или откуда хочешь и какой хочешь почему так просто узнать, какой именно план выбрал админ на клоуде
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
простой опросник - реально платит!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 23:33
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 66
Благодарностей: 12
УГ: 3
КП: 0.000
Re: WEPAY - wepay.today
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
дешманский план за 20 баксов в месяц.
позволяет установить свой ssl
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CoubSelector на форуме  
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