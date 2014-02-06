elitrex.org - рефбек 100%

ВОЗВРАТ РЕФЕРАЛЬНЫХ в Elitrex - 100% -11% от вклада
Предлагаю рефбек 100% (11% от депозита
) на все ваши депозиты не зависимо от их размера.
Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф ссылке, которую можно получить написав в ЛС на форуме или перейти по реф ссылке находящейся в теме на форуме.
2. После вклада заказываете рефбек в данной теме, напишите ваше имя внутри системы, сумму вклада,и номер кошелька для выплаты рефбека.
3. Отписаться в этой теме о подтверждении факта получения Вами рефбека от меня (с номером транзакции).А так же оставить свой отзыв!
4. Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада, заявки оставленные позже этого срока обрабатываться не будут.
5. Реферальные комиссии не полученные мною в случае "СКАМА" проекта,выплачиваться не будут.
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