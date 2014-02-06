elitrex.org - рефбек 100%

Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 22:11
#1
Любитель
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Адрес: Мир
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 209
Благодарностей: 73
УГ: 4
КП: 0.229
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ВОЗВРАТ РЕФЕРАЛЬНЫХ в Elitrex - 100% -11% от вклада

Предлагаю рефбек 100% (11% от депозита) на все ваши депозиты не зависимо от их размера.
Вам необходимо:

1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф ссылке, которую можно получить написав в ЛС на форуме или перейти по реф ссылке находящейся в теме на форуме.

2. После вклада заказываете рефбек в данной теме, напишите ваше имя внутри системы, сумму вклада,и номер кошелька для выплаты рефбека.

3. Отписаться в этой теме о подтверждении факта получения Вами рефбека от меня (с номером транзакции).А так же оставить свой отзыв!

4. Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада, заявки оставленные позже этого срока обрабатываться не будут.

5. Реферальные комиссии не полученные мною в случае "СКАМА" проекта,выплачиваться не будут.

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PavelkaS вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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