Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,019 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Elitrex - elitrex.org

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:06
#1
Любитель
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Адрес: Мир
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 209
Благодарностей: 73
УГ: 4
КП: 0.229
Elitrex - elitrex.org
Я не админ/не владелец проекта
Официальный старт проекта: 17.02.2017

Elitrex (ПРОВЕРИТЬ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ)
О ПРОЕКТЕ:

Цитата:
Наша компания инвестирует в разработку инновационных систем, нацеленных на получение энергии из альтернативных источников. На фоне глобальных мировых проблем в сфере энергетики, данная ниша стремительно укрепляется на рынке, что обеспечивает рост активов компаний, занимающихся производством солнечных батарей, а так же крупных энергетических комплексов. Мы предлагаем своим партнёрам процент от прибыли наших инвестиционных портфелей, а так же процент от участия в "Партнёрской программе". Регистрируйтесь и преумножайте Ваши средства вместе с нами!


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ:

В проекте предусмотрено 2 инвестиционных плана: 1) 3,33% прибыли ежедневно сроком на 60 дней. 2) 110% через 7 дней

Депозит включен в выплаты.

Начисление процентов на происходит один раз в 24 часа.

Минимальный депозит: 10$

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:

Bitcoin, PAYEER, PerfectMoney, AdvancedCash.

Условия вывода средств:

Выплаты производятся в ручном режиме. Регламент на выплаты 48 часов. Комиссии нет.

Партнерская программа: 7%—5%—1% Партнерская программа для представителей: 11%-5%-3%

Технические характеристики проекта:

H-SCRIPT ЛИЦЕНЗИЯ

Хостинг от DDoS GUARD

SSL сертификат Comodo

МОЙ ДЕПОЗИТ НА 100$, ВОШЕЛ СРАЗУ НА 2 ТАРИФНЫХ ПЛАНА, 50$ НА НЕДЕЛЬНЫЙ ТАРИФ И 50$ НА 60 ДНЕЙ
Цитата:
ОЗНАКОМИТЬСЯ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Узнай как создать свой хайп! Все о админстве и продвижении. Общение в чате админов и многое другое!
PavelkaS вне форума  
Старый Сегодня, 22:13
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,928
Благодарностей: 4,578
УГ: 3
КП: 0.005
Re: Elitrex - elitrex.org
где-то уже есть маркетинг один в один
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях и криптовалютах,рефбеки партнерам
NEWHYIP-качественные обзоры, лучший RCB в сети|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек!
HyipClub.Club- Максимальный Рефбэк На Рынке!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
HDS вне форума  
Старый Сегодня, 22:13
#3
Любитель
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Адрес: Мир
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 209
Благодарностей: 73
УГ: 4
КП: 0.229
Автор темы Re: Elitrex - elitrex.org
РЕФБЕК 100% ТУТ: http://mmgp.ru/showthread.php?t=514297
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Узнай как создать свой хайп! Все о админстве и продвижении. Общение в чате админов и многое другое!
PavelkaS вне форума  
Старый Сегодня, 22:42
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 1,843
Благодарностей: 480
УГ: 1
КП: 0.488
Re: Elitrex - elitrex.org
Фига се: Дней работаем: 74
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

ОНИ УЖЕ В САВАНЕ!))
alpirun вне форума  
Старый Сегодня, 22:46
#5
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 7,384
Благодарностей: 3,607
УГ: 50
КП: 0.333
Re: Elitrex - elitrex.org
Прикольная прокрутка на сайте - домотав до самого низу снова попадаешь вверх страницы.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club
RobinHood.Global - Будущий гигант 2017!
Conqueror-V вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Lektor05
Гражданам РФ разрешили стать банкротами
От Lektor05 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
«Фармстандарт» – стандарт доходности и прибыли
От investsimply в разделе «Российские эмитенты»
Аватар kamol_mix
С 1 ноября в Москве вырастут тарифы на услуги ЖКХ
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
отличная живая накрутка лайков
От Владислав Бабич в разделе «Курилка»
Аватар Oliver Frank
Самые дорогие в Украине машины покупают одесситы
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар poliglot
Периодически не отправляются ЛС
От poliglot в разделе «Вопросы и предложения»
.     
Пользователей
410,019
Тем
468,307
Сообщений
11,564,761

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube