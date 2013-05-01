Elitrex - elitrex.org

Наша компания инвестирует в разработку инновационных систем, нацеленных на получение энергии из альтернативных источников. На фоне глобальных мировых проблем в сфере энергетики, данная ниша стремительно укрепляется на рынке, что обеспечивает рост активов компаний, занимающихся производством солнечных батарей, а так же крупных энергетических комплексов. Мы предлагаем своим партнёрам процент от прибыли наших инвестиционных портфелей, а так же процент от участия в "Партнёрской программе". Регистрируйтесь и преумножайте Ваши средства вместе с нами!
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ:
В проекте предусмотрено 2 инвестиционных плана: 1) 3,33% прибыли ежедневно сроком на 60 дней. 2) 110% через 7 дней
Депозит включен в выплаты.
Начисление процентов на происходит один раз в 24 часа.
Минимальный депозит: 10$
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Bitcoin, PAYEER, PerfectMoney, AdvancedCash.
Условия вывода средств:
Выплаты производятся в ручном режиме. Регламент на выплаты 48 часов. Комиссии нет.
Партнерская программа: 7%—5%—1% Партнерская программа для представителей: 11%-5%-3%
Технические характеристики проекта:
H-SCRIPT ЛИЦЕНЗИЯ
Хостинг от DDoS GUARD
SSL сертификат Comodo
МОЙ ДЕПОЗИТ НА 100$, ВОШЕЛ СРАЗУ НА 2 ТАРИФНЫХ ПЛАНА, 50$ НА НЕДЕЛЬНЫЙ ТАРИФ И 50$ НА 60 ДНЕЙ