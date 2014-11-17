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Godesys приобретает компанию Collinor

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Godesys приобретает компанию Collinor

Godesys, расположенная в Майнце (Германия) компания, предоставляющая решения для управления ресурсами предприятия, получила контрольный пакет акций в Collinor Software GmbH, расположенного в Кельне (Германия) разработчика программного обеспечения для проектного и ресурсного планирования. Сумма сделки не разглашается по договоренности сторон.

Среднесрочной целью приобретения является интеграция программного обеспечения Collinor для управления проектами в системы управления ресурсами предприятия Godesys. После закрытия сделки Collinor будет продолжать работать под тем же названием, несмотря на то, что она была приобретена компанией Godesys. Решения Collinor будут включены в портфолио Godesys как OEM-продукты и будут представлены текущим и потенциальным клиентам. Административный и отдел продаж будут располагаться в Майнце.


Основанная в 2005 году и возглавляемая Клаусом Редером, выполняющим обязанности исполнительного директора, компания Collinor предоставляет системное решение для управления проектами корпоративного уровня как на стратегическом, так и на операционном уровне, объединяющем аспекты обработки и управления эффективностью, а также предоставляя возможности управления портфельными инвестициями, ресурсами и навыками сотрудников, шаблоны проектов и комплексные возможности контроля. Среди клиентов компании можно выделить Thyssenkrupp, Siemens и LTS Lohmann.

Основанная в 1992 год Годелефом Кюлем, компания Godesys предоставляет решения для управления ресурсами предприятия фирмам, ориентированным на потребителя, что позволяет повысить эффективность работы персонала, качество и скорость, одновременно снижая затраты. Платформа, основанная на открытых стандартах, предлагает специфические отраслевые функциональные возможности для более 650 клиентов и 35 000 пользователей. Компания также имеет дополнительные офисы в Германии, Австрии и Швейцарии.

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