Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 22:07 Сегодня, 22:07 Сегодня, 21:52 #1 Ildar Abdalov Интересующийся

Регистрация: 04.04.2014 Сообщений: 76 Благодарностей: 10 УГ: 0 КП: 0.000 Minexcoin - Новая эра платежей

Minexcoin ICO

15 МАЯ 2017 - 13 ИЮНЯ

minexcoin.com

Что такое Minexcoin?

MinexCoin (MNC) глобальная платежная система на базе низковолатильной криптовалюты, которая является частью экосистемы Minex. Благодаря стабильному курсу, MinexCoin является надежным средством платежа, а управляемое способствование росту цены монеты, делает ее привлекательным активом для хранения ценности. Сдерживание волатильности и рост цены обеспечивает автономный алгоритм системы. Действия этого алгоритма схожи с действиями Центральных Банков, поэтому он получил название MinexBank. Предлагаемые им финансовые инструменты позволяют трейдерам зарабатывать на разнице курсов не разрушая и не нанося ущерб, а наоборот поддерживая экосистему монеты.



Платформа Minex совмещает в себе функции простой и безопасной процессинговой инфраструктуры для онлайн-шоппинга и криптовалютных операций, онлайн-биржи цифровых активов и инвестиционной площадки.



С помощью инструментов доступных в системе Minex вы сможете не только безопасно хранить свои деньги и тратить их в несколько кликов, но и получать гарантированный доход, просто помогая поддерживать стабильность системы.





Почему стоит присоединиться



MinexCoin (MNC) отличается от других альткоинов стабильностью, низкой волатильностью и фиксированным годовым ростом. Процент роста цены MinexCoin привязан к индексу роста стоимости 10 криптовалют с наибольшей капитализацией. По итогам 2016 года этот индекс составляет 33,6%. Неважно, желаете вы использовать MNC для трейдинга, долгосрочных инвестиций или повседневных финансовых задач: цена ваших активов будет только расти.



MinexCoin это альткоин, выбрав который, онлайн-мерчанты никогда не окажутся в убытке.

MNC - это стабильная криптовалюта, привлекательная для средне- и долгосрочных инвесторов благодаря своему контролируемому годовому росту и процентам за “паркинг” монет.

MinexCoin это платежная система которая, благодаря низкой волатильности расчетной единицы, может рассчитывать на признание в качестве резервной криптовалюты и использование в качестве Global money.



Низкая волатильность и стабильный рост стали возможны благодаря умному алгоритму под названием MinexBank (мы назвали его так за сходство его алгоритмов с методами, применяемыми центробанками для достижения стабильности национальной валюты). Вся экосистема управляется алгоритмом на основе заранее определенных формул, разработанных профессиональными экономистами.





Как это работает



Если коротко, MinexCoin управляется MinexBank, автономным алгоритмом, самостоятельно принимающим решения в целях сохранения цены MNC в предсказуемом диапазоне.



Основные инструменты сокращения волатильности, применяемые MinexBank –– паркинг и интервенции. Паркинг подразумевает добровольную временную заморозку определенного объема монет в кошельке пользователя на определенный промежуток времени, в обмен на получение процента. Процент зависит от временного интервала паркинга монет и от ситуативно сложившегося баланса спроса и предложения, тем самым стимулируя инвесторов к парковке монет в моменты, когда предложение на рынке превышает спрос. Когда же растет спрос, проценты снижаются, тем самым стимулируя инвесторов к продаже. Кроме того, MinexBank имеет в своем распоряжении резерв для проведения интервенций, то есть продажи или покупки MNC в целях регулирования рыночного давления.





Подробнее об алгоритме можно прочесть в нашем whitepaper https://minexcoin.com/html/download/wpeng.pdf



Экосистема Minex:



Команда Minex Systems планирует реализовать расширенный функционал эко-системы Minex за счёт включения в систему таких приложений, как Minex Мarket, Minex Exchange и Minex Platform. Реализация данных продуктов даст возможность расширить круг обращения монеты, и таким образом стимулировать спрос на неё.









Наша команда:



Борис Шуляев (сооснователь, генеральный директор): предприниматель, профессиональный экономист и блокчейн-энтузиаст. Борису принадлежит одна из крупнейших в Европе майнинг-ферм.





Руслан Бабич (сооснователь, технический директор): имеет глубокий интерес и значительный опыт как в финансах, так и в IT. Прошел долгий путь от Нью-Йоркской Фондовой Биржи до криптовалютного трейдинга, и стремится внедрить лучшие особенности каждой из этих экосистем в данный проект.



Владислав Зайчук (главный разработчик): программист и визионер, восхищенный футуристическими технологиями. Разработал приложение, создающее трехмерные модели человеческого мозга, для международного научного проекта. Теперь он создает улучшенную модель мировой финансовой системы для Minex.



Даниил Шуляев (коммьюнити-менеджер): стратегический PR-консультант. Лишь недавно перешел в ряды сторонников блокчейна, но уже показал себя крайне ценным приобретением для команды.



Команда также выражает особую благодарность за предоставленные мнения и отзывы:



Киевскому Национальному Экономическому Университету

Председателю совета Асоциации Украинских Банков Аржевитину С.М.,

Председателю Правления “Райфайзен банк Аваль” Лавренчуку В.Н.

Председателю наблюдательного совета “Страховая компания “Арсенал” Александру Солопу





Подробнее об ICO и распределении токенов



Мы уже успели провести первый раунд ICO (Subscription), реализовав подписку на* 2 миллиона MNC и собрав сплоченное сообщество инвесторов.



Во время второго раунда ICO будет продано 150 000 MNC. *Целью второго этапа является определение рыночной цены монеты непосредственно перед выходом на биржу. Цена будет рассчитываться по следующей формуле: *



Y = ( X + Х1 ) / Z



где Y *–– рыночный обменный курс (базовое значение для алгоритма MinexBank), Х –– объем используемых средств инвесторов, Х1 –– абсолютный объем бонусов, полученных первыми участниками, Z –– объем монет, доступных для ICO.

Второй этап продлится с 15 мая по 13 июня 2017 года.



Бонусы для первых участников второго этапа ICO:







Монеты будут распределены между инвесторами на следующий день после завершения ICO.





Технические характеристики MinexCoin:



MNC основан исходном коде биткоина. Для ускорения платежей и стабилизации всей системы в него были внесены определенные изменения.



Общий объем: 19 000 000 MNC

Награда за блок: 2,5 MNC

Алгоритм хеширования: Mars

Размер блока: 2 Мб

Время блока: 2m 45s





Дорожная карта



Что такое Minexcoin?глобальная платежная система на базе низковолатильной криптовалюты, которая является частью экосистемы Minex. Благодаря стабильному курсу, MinexCoin является надежным средством платежа, а управляемое способствование росту цены монеты, делает ее привлекательным активом для хранения ценности. Сдерживание волатильности и рост цены обеспечивает автономный алгоритм системы. Действия этого алгоритма схожи с действиями Центральных Банков, поэтому он получил название MinexBank. Предлагаемые им финансовые инструменты позволяют трейдерам зарабатывать на разнице курсов не разрушая и не нанося ущерб, а наоборот поддерживая экосистему монеты.Платформа Minex совмещает в себе функции простой и безопасной процессинговой инфраструктуры для онлайн-шоппинга и криптовалютных операций, онлайн-биржи цифровых активов и инвестиционной площадки.С помощью инструментов доступных в системе Minex вы сможете не только безопасно хранить свои деньги и тратить их в несколько кликов, но и получать гарантированный доход, просто помогая поддерживать стабильность системы.MinexCoin (MNC) отличается от других альткоинов стабильностью, низкой волатильностью и фиксированным годовым ростом. Процент роста цены MinexCoin привязан к индексу роста стоимости 10 криптовалют с наибольшей капитализацией. По итогам 2016 года этот индекс составляет 33,6%. Неважно, желаете вы использовать MNC для трейдинга, долгосрочных инвестиций или повседневных финансовых задач: цена ваших активов будет только расти.MinexCoin это альткоин, выбрав который, онлайн-мерчанты никогда не окажутся в убытке.MNC - это стабильная криптовалюта, привлекательная для средне- и долгосрочных инвесторов благодаря своему контролируемому годовому росту и процентам за “паркинг” монет.MinexCoin это платежная система которая, благодаря низкой волатильности расчетной единицы, может рассчитывать на признание в качестве резервной криптовалюты и использование в качестве Global money.Низкая волатильность и стабильный рост стали возможны благодаря умному алгоритму под названием MinexBank (мы назвали его так за сходство его алгоритмов с методами, применяемыми центробанками для достижения стабильности национальной валюты). Вся экосистема управляется алгоритмом на основе заранее определенных формул, разработанных профессиональными экономистами.Если коротко, MinexCoin управляется MinexBank, автономным алгоритмом, самостоятельно принимающим решения в целях сохранения цены MNC в предсказуемом диапазоне.Основные инструменты сокращения волатильности, применяемые MinexBank –– паркинг и интервенции. Паркинг подразумевает добровольную временную заморозку определенного объема монет в кошельке пользователя на определенный промежуток времени, в обмен на получение процента. Процент зависит от временного интервала паркинга монет и от ситуативно сложившегося баланса спроса и предложения, тем самым стимулируя инвесторов к парковке монет в моменты, когда предложение на рынке превышает спрос. Когда же растет спрос, проценты снижаются, тем самым стимулируя инвесторов к продаже. Кроме того, MinexBank имеет в своем распоряжении резерв для проведения интервенций, то есть продажи или покупки MNC в целях регулирования рыночного давления.Команда Minex Systems планирует реализовать расширенный функционал эко-системы Minex за счёт включения в систему таких приложений, как Minex Мarket, Minex Exchange и Minex Platform. Реализация данных продуктов даст возможность расширить круг обращения монеты, и таким образом стимулировать спрос на неё.Борис Шуляев (сооснователь, генеральный директор): предприниматель, профессиональный экономист и блокчейн-энтузиаст. Борису принадлежит одна из крупнейших в Европе майнинг-ферм.Руслан Бабич (сооснователь, технический директор): имеет глубокий интерес и значительный опыт как в финансах, так и в IT. Прошел долгий путь от Нью-Йоркской Фондовой Биржи до криптовалютного трейдинга, и стремится внедрить лучшие особенности каждой из этих экосистем в данный проект.Владислав Зайчук (главный разработчик): программист и визионер, восхищенный футуристическими технологиями. Разработал приложение, создающее трехмерные модели человеческого мозга, для международного научного проекта. Теперь он создает улучшенную модель мировой финансовой системы для Minex.Даниил Шуляев (коммьюнити-менеджер): стратегический PR-консультант. Лишь недавно перешел в ряды сторонников блокчейна, но уже показал себя крайне ценным приобретением для команды.Киевскому Национальному Экономическому УниверситетуПредседателю совета Асоциации Украинских Банков Аржевитину С.М.,Председателю Правления “Райфайзен банк Аваль” Лавренчуку В.Н.Председателю наблюдательного совета “Страховая компания “Арсенал” Александру СолопуМы уже успели провести первый раунд ICO (Subscription), реализовав подписку на* 2 миллиона MNC и собрав сплоченное сообщество инвесторов.Во время второго раунда ICO будет продано 150 000 MNC. *Целью второго этапа является определение рыночной цены монеты непосредственно перед выходом на биржу. Цена будет рассчитываться по следующей формуле: *где Y *–– рыночный обменный курс (базовое значение для алгоритма MinexBank), Х –– объем используемых средств инвесторов, Х1 –– абсолютный объем бонусов, полученных первыми участниками, Z –– объем монет, доступных для ICO.Второй этап продлится с 15 мая по 13 июня 2017 года.Бонусы для первых участников второго этапа ICO:Монеты будут распределены между инвесторами на следующий день после завершения ICO.MNC основан исходном коде биткоина. Для ускорения платежей и стабилизации всей системы в него были внесены определенные изменения.Общий объем: 19 000 000 MNCНаграда за блок: 2,5 MNCАлгоритм хеширования: MarsРазмер блока: 2 МбВремя блока: 2m 45s

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 22:07 Сегодня, 22:07 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Обсуждение работы площадки Проекты-претенденты Одобренные проекты Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO Новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Биржи криптовалют Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты ICO Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik Vasyaenergy kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Dimoniy741 Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Roman Boroda Leonidas2013 Архив: Форекс-блоги Foxxxeremina ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы BetOnMoney.com ОО АИ 'Профит' (Profita.org) PrivateFX.com Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях HyipMe.com Profvest.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Задержки платежей в Perfectmoney Gromootvod Perfect Money 567 17.04.2017 05:23 Как экспортировать историю платежей? romich32 Liberty Reserve 4 17.12.2009 07:44



Случайные темы FashionHYIP - fashionhyip.com От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» leeddailypro - leeddailypro.com От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» ImperialMoney-imperialmoney.biz От KupeC1985 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Принцип 80/20 От Maximoff в разделе «Бизнес-Литература» AoFunds - aofunds.com От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Factom запускает блокчейн-решение для рынка ипотеки От pilot10 в разделе «Новости криптовалют» Пользователей 410,015 Тем 468,294 Сообщений 11,564,308

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑