Minexcoin - Новая эра платежей

Что такое Minexcoin?
MinexCoin (MNC)
глобальная платежная система на базе низковолатильной криптовалюты, которая является частью экосистемы Minex. Благодаря стабильному курсу, MinexCoin является надежным средством платежа, а управляемое способствование росту цены монеты, делает ее привлекательным активом для хранения ценности. Сдерживание волатильности и рост цены обеспечивает автономный алгоритм системы. Действия этого алгоритма схожи с действиями Центральных Банков, поэтому он получил название MinexBank. Предлагаемые им финансовые инструменты позволяют трейдерам зарабатывать на разнице курсов не разрушая и не нанося ущерб, а наоборот поддерживая экосистему монеты.
Платформа Minex совмещает в себе функции простой и безопасной процессинговой инфраструктуры для онлайн-шоппинга и криптовалютных операций, онлайн-биржи цифровых активов и инвестиционной площадки.
С помощью инструментов доступных в системе Minex вы сможете не только безопасно хранить свои деньги и тратить их в несколько кликов, но и получать гарантированный доход, просто помогая поддерживать стабильность системы.
Почему стоит присоединиться
MinexCoin (MNC) отличается от других альткоинов стабильностью, низкой волатильностью и фиксированным годовым ростом. Процент роста цены MinexCoin привязан к индексу роста стоимости 10 криптовалют с наибольшей капитализацией. По итогам 2016 года этот индекс составляет 33,6%. Неважно, желаете вы использовать MNC для трейдинга, долгосрочных инвестиций или повседневных финансовых задач: цена ваших активов будет только расти.
MinexCoin это альткоин, выбрав который, онлайн-мерчанты никогда не окажутся в убытке.
MNC - это стабильная криптовалюта, привлекательная для средне- и долгосрочных инвесторов благодаря своему контролируемому годовому росту и процентам за “паркинг” монет.
MinexCoin это платежная система которая, благодаря низкой волатильности расчетной единицы, может рассчитывать на признание в качестве резервной криптовалюты и использование в качестве Global money.
Низкая волатильность и стабильный рост стали возможны благодаря умному алгоритму под названием MinexBank (мы назвали его так за сходство его алгоритмов с методами, применяемыми центробанками для достижения стабильности национальной валюты). Вся экосистема управляется алгоритмом на основе заранее определенных формул, разработанных профессиональными экономистами.
Как это работает
Если коротко, MinexCoin управляется MinexBank, автономным алгоритмом, самостоятельно принимающим решения в целях сохранения цены MNC в предсказуемом диапазоне.
Основные инструменты сокращения волатильности, применяемые MinexBank –– паркинг и интервенции. Паркинг подразумевает добровольную временную заморозку определенного объема монет в кошельке пользователя на определенный промежуток времени, в обмен на получение процента. Процент зависит от временного интервала паркинга монет и от ситуативно сложившегося баланса спроса и предложения, тем самым стимулируя инвесторов к парковке монет в моменты, когда предложение на рынке превышает спрос. Когда же растет спрос, проценты снижаются, тем самым стимулируя инвесторов к продаже. Кроме того, MinexBank имеет в своем распоряжении резерв для проведения интервенций, то есть продажи или покупки MNC в целях регулирования рыночного давления.
Подробнее об алгоритме можно прочесть в нашем whitepaper https://minexcoin.com/html/download/wpeng.pdf
Экосистема Minex:
Команда Minex Systems планирует реализовать расширенный функционал эко-системы Minex за счёт включения в систему таких приложений, как Minex Мarket, Minex Exchange и Minex Platform. Реализация данных продуктов даст возможность расширить круг обращения монеты, и таким образом стимулировать спрос на неё.
Наша команда:
Борис Шуляев (сооснователь, генеральный директор): предприниматель, профессиональный экономист и блокчейн-энтузиаст. Борису принадлежит одна из крупнейших в Европе майнинг-ферм.
Руслан Бабич (сооснователь, технический директор): имеет глубокий интерес и значительный опыт как в финансах, так и в IT. Прошел долгий путь от Нью-Йоркской Фондовой Биржи до криптовалютного трейдинга, и стремится внедрить лучшие особенности каждой из этих экосистем в данный проект.
Владислав Зайчук (главный разработчик): программист и визионер, восхищенный футуристическими технологиями. Разработал приложение, создающее трехмерные модели человеческого мозга, для международного научного проекта. Теперь он создает улучшенную модель мировой финансовой системы для Minex.
Даниил Шуляев (коммьюнити-менеджер): стратегический PR-консультант. Лишь недавно перешел в ряды сторонников блокчейна, но уже показал себя крайне ценным приобретением для команды.
Команда также выражает особую благодарность за предоставленные мнения и отзывы:
Киевскому Национальному Экономическому Университету
Председателю совета Асоциации Украинских Банков Аржевитину С.М.,
Председателю Правления “Райфайзен банк Аваль” Лавренчуку В.Н.
Председателю наблюдательного совета “Страховая компания “Арсенал” Александру Солопу
Подробнее об ICO и распределении токенов
Мы уже успели провести первый раунд ICO (Subscription), реализовав подписку на* 2 миллиона MNC и собрав сплоченное сообщество инвесторов.
Во время второго раунда ICO будет продано 150 000 MNC. *Целью второго этапа является определение рыночной цены монеты непосредственно перед выходом на биржу. Цена будет рассчитываться по следующей формуле: *
Y = ( X + Х1 ) / Z
где Y *–– рыночный обменный курс (базовое значение для алгоритма MinexBank), Х –– объем используемых средств инвесторов, Х1 –– абсолютный объем бонусов, полученных первыми участниками, Z –– объем монет, доступных для ICO.
Второй этап продлится с 15 мая по 13 июня 2017 года.
Бонусы для первых участников второго этапа ICO:
Монеты будут распределены между инвесторами на следующий день после завершения ICO.
Технические характеристики MinexCoin:
MNC основан исходном коде биткоина. Для ускорения платежей и стабилизации всей системы в него были внесены определенные изменения.
Общий объем: 19 000 000 MNC
Награда за блок: 2,5 MNC
Алгоритм хеширования: Mars
Размер блока: 2 Мб
Время блока: 2m 45s
Дорожная карта