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За покупку флешки в Интернете пенсионерке грозило 4 года тюрьмы

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За покупку флешки в Интернете пенсионерке грозило 4 года тюрьмы


Сообщается, что в Новосибирской области открыли уголовное дело на женщину пенсионного возраста за то что она купила через Интернет обычное запоминающее устройство в виде простой флешки, а то что в неё был встроен мини-диктофон, то просто не придала этому большого значения. Но по представлению таможни, которое было направлено в Новосибирскую областную прокуратуру, та свою очередь восприняла этот случай очень даже серьезно и следователи всё равно возбудили на данному факту своё полноценное уголовное дело.

История эта начиналась еще в 2015 году, когда подозреваемая по фамилии Беляева поздней осенью того года нашла на сайте китайского интернет-магазина "АлиЭкспресс" недорогую флешку и хоть в описании этого изделия и присутствовало слово "диктофон", но она не обратила на это особое внимание - ей было нужно запоминающее устройство, а не спрятанный в ней диктофон. Выполнив на веб-сайте все необходимые действия, она оплатила свою покупку с помощью электронного кошелька "Яндекс.Деньги" и стала ожидать свою посылку от АлиЭкспресс.

Однако, чуть более года назад, посылка так и не была выпущена с таможни в Екатеринбурге - таможенники проверили её с помощью рентгенустановки и обнаружили внутри тайное записное устройство. Конечно, было оформлено официальное изъятие устройства и как уже упомянуто выше таможенники направили на гражданку Беляеву официальное представление о незаконном заказе в Интернете запрещенного устройства записи.

После этого, уже в городе Барабинске Новосибирской области, было возбуждено уголовное дело и следователи выполнили экспертизу, результатом которой стало заключение, что скрытый диктофон представляет собой "специальное техническое средство и применяется для негласного наблюдения"

На сайте областной прокуратуры указано, что действия подозреваемой подпадают под статью 30, часть 3 - подготовка к преступлению и статью 138.1 УК РФ - незаконный оборот специальных средств годных для негласного получения данных и по максимуму даме могут дать 4 года лишения свободы. Однако, по последним сообщениям СМИ, прокуратура всё же хочет пойти на попятную и наказать женщину только штрафом, так как тут явно не прослеживается подготовка к преступлению. Как говорится - ну хоть так. И в последнее время такие случаи бывают всё чаще и чаще.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/590cabb81f633
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