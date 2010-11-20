Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Uniclique.net - Новый сайт от проверенных админов

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 20:34
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 117
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.004
Uniclique.net - Новый сайт от проверенных админов
Не являюсь админом и лично с ним не знаком!



Uniclique.net – новый букс от проверенных временем админов Clique Media Group (Cliquebook, Cliquesteria) c минимальной выплатой в 4$. Букс открылся пару дней назад, поэтому можно тут хорошо развернуться. Админы делают упор на фильтр активности арендованных рефералов. Чем выше членство, тем лучше фильтр. За пару дней уже свыше 3 тысяч пользователей.

Акции в данное время
Каждый пользователь, зарегистрировавшийся на сайте, получает 0.3$ на баланс покупок.

Варианты заработка
Просмотр сайтов
Можно покупать акции букса
Uniclique Grid с выигрышем до 5$

Условия работы на буксе



Про меня: на буксе с первого дня, приобрел членство Commander с уровнем фильтра 3 и арендовал 150 рефералов. За первый день работы AVG 7.

Моя первая выплата


Поддерживаемые платежные системы



P.S. Желаю проекту долголетия, а нам - хорошего дохода!
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