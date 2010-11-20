Uniclique.net - Новый сайт от проверенных админов

Не являюсь админом и лично с ним не знаком!
Uniclique.net
– новый букс от проверенных временем админов Clique Media Group (Cliquebook, Cliquesteria)
c минимальной выплатой в 4$. Букс открылся пару дней назад, поэтому можно тут хорошо развернуться. Админы делают упор на фильтр активности арендованных рефералов. Чем выше членство, тем лучше фильтр. За пару дней уже свыше 3 тысяч пользователей.
Акции в данное время
Каждый пользователь, зарегистрировавшийся на сайте, получает 0.3$ на баланс покупок
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Варианты заработка
Просмотр сайтов
Можно покупать акции букса
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Условия работы на буксе
Про меня
: на буксе с первого дня, приобрел членство Commander с уровнем фильтра 3 и арендовал 150 рефералов. За первый день работы AVG 7.
Моя первая выплата
Поддерживаемые платежные системы
P.S. Желаю проекту долголетия, а нам - хорошего дохода!