Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Инвестиции - не слишком ли громкое слово???

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Старый Сегодня, 20:12
#1
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Имя: Sofiya
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Инвестиции - не слишком ли громкое слово???
Сегодня мне хочется написать не большую статью на тему инвестирования, без советов, рекомендаций и прочего, а скорее на будущее, для размышлений.

Ох уж это громкое слово инвестиции! Им называют и собственный бизнес, и депозиты в банках, и вложения в стартапы и еще кучу тучу всего. Но так ли это? Ведь с сфере инвестирования все не так просто, нельзя взять любой процесс вложения денежных средств и рассмотреть его как процесс инвестирования. Если вы купили готовый бизнес, и он приносит прибыль - это инвестиции. Если вы горбатитесь на свое дело уже около 10 лет, вбухали туда 100-500 миллионов, оно с горем пополам раскачалось в последние 5 лет, и только 2 года назад начало приносить прибыль - это не инвестиции.

В разделе инвестиций на этом сайте собрано огромное количество различных статей и советов на разный цвет и вкус, но далеко не все из них затрагивают реальную тему инвестирования. Некоторые советы просто абсурдны и смешны, и пишут их люди вообще никогда не инвестировавшие.

Я это все к чему))) Слово инвестиции стало слишком избитым и размытым, и несет в себе огромное количество смыслов, от этого теряя свою суть.

Давайте не будем забывать, что инвестиции, это все таки размещение капитала с целью получения прибыли, и ни какой либо другой процесс!!! Будем финансово грамотными и разумными людьми, а так же будем стараться наполнить раздел инвестирования реально полезными материалами, помогающими людям разобраться в теме инвестирования, и понять на сколько они вообще способны на сей процесс.

P.S. НАБОЛЕЛО ПРОСТ

Автор: Sibirochka24

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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