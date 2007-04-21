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Банкиры с Уолл-cтрит бьются над загадкой таинственного инвестора «50 Cent» Несколько месяцев подряд загадочный инвестор скупал страховку от резкого обвала фондового рынка. Он уже приобрел коллы на VIX на $120 млн или более 8% от всех открытых позиций, а заинтригованные трейдеры так и не выяснили, знает ли мистер «50 Cent» какой-то секрет или же просто слишком осторожничает, пишет Financial Times.







Он обращал внимание на контракты «вне денег», цена по ним не превышала полдоллара, поэтому финансисты прозвали его по аналогии с известным американским рэпером «50 Cent». Трейдеры давно убедились, проанализировав действия инвестора, что это один конкретный человек. Его модель покупки опционов необычна. Другие управляющие активами используют колл-опционы на Vix, как хеджирование от обвала рынка, но их торговая деятельность менее систематична и не так заметна.



Несколько банкиров и трейдеров, опрошенных изданием, уверены, что инвестора не стоит искать в Манхэттене. Они полагают, что мистер «50 Cent» обитает где-то в Англии. У многих даже есть на примете конкретная британская инвесткомпания, соучредитель которой недавно пожертвовал круглую сумму на восстановление замка на севере Англии.

Фонд Ruffer с активами под управлением в размере $20 млрд, основанный Джонатаном Руффером, управляет средствами в том числе и Англиканской церкви, и известен тем, что систематически скупал производные инструменты, связанные с индексом Vix, отмечают сразу четыре источника газеты. Эти контракты оказались бы «в деньгах» в случае роста волатильности и резкой просадки на американском рынке акций.



Несмотря на то, что пока на американском рынке бал правят быки, все громче звучат голоса пророков, предсказывающих скорую коррекцию. В своем последнем письме к инвесторам господин Руффер предупредил, что «рынки, особенно в США, снова чрезвычайно дороги». Фонд Ruffer отказался комментировать свои открытые позиции и тем более признавать собственного главу известным на весь рынок «50 Cent». Тем не менее, в прошлом году в инвестиционной презентации основатель фонда заявил, что приобретает страховку от волатильности. «Мы считаем это необходимым на случай реализации сценария, которого мы больше всего боимся: серьезной коррекции на рынках облигаций и акций».



Эксперты соглашаются, что стратегия хеджирования рисков вполне разумная часть управления портфелем, однако она может оказаться слишком дорогостоящей, если волатильность остается на низких уровнях. Сейчас как раз такой случай. На этой неделе индекс страха CBOE Vix упал до минимального значения с начала 2007 года. Инвесторы делают ставку на стабилизацию геополитической ситуации. Риски, связанные с выборами во Франции, не реализовались, а других поводов для волнения они не видят. Победа Макрона предопределена, уверены рынки, так что пока $88 млн из $120 млн, потраченных «50 Cent» на опционы, в этом году, просто растаяли, не принеся никакого дохода.



Стратегия загадочного инвестора предполагает покупку контрактов, которые станут прибыльными, если Vix значительно вырастет, говорят трейдеры. Фонд начнет зарабатывать от уровня Vix 20. Этот уровень был пробит только три раза с начала 2016 года. На нынешней неделе индекс опустился ниже 10.



Согласно оценкам руководителя деривативных стратегий Macro Risk Advisors Правита Чинтавонгванича, $120 млн, потраченные «50 Cent», составляют примерно 8,5% от всех открытых

позиций в колл-опционах Vix, котируемых или торгуемых на бирже. «Это очень большая позиция», – отметил эксперт.



источник Он обращал внимание на контракты «вне денег», цена по ним не превышала полдоллара, поэтому финансисты прозвали его по аналогии с известным американским рэпером «50 Cent». Трейдеры давно убедились, проанализировав действия инвестора, что это один конкретный человек. Его модель покупки опционов необычна. Другие управляющие активами используют колл-опционы на Vix, как хеджирование от обвала рынка, но их торговая деятельность менее систематична и не так заметна.Несколько банкиров и трейдеров, опрошенных изданием, уверены, что инвестора не стоит искать в Манхэттене. Они полагают, что мистер «50 Cent» обитает где-то в Англии. У многих даже есть на примете конкретная британская инвесткомпания, соучредитель которой недавно пожертвовал круглую сумму на восстановление замка на севере Англии.Фонд Ruffer с активами под управлением в размере $20 млрд, основанный Джонатаном Руффером, управляет средствами в том числе и Англиканской церкви, и известен тем, что систематически скупал производные инструменты, связанные с индексом Vix, отмечают сразу четыре источника газеты. Эти контракты оказались бы «в деньгах» в случае роста волатильности и резкой просадки на американском рынке акций.Несмотря на то, что пока на американском рынке бал правят быки, все громче звучат голоса пророков, предсказывающих скорую коррекцию. В своем последнем письме к инвесторам господин Руффер предупредил, что «рынки, особенно в США, снова чрезвычайно дороги». Фонд Ruffer отказался комментировать свои открытые позиции и тем более признавать собственного главу известным на весь рынок «50 Cent». Тем не менее, в прошлом году в инвестиционной презентации основатель фонда заявил, что приобретает страховку от волатильности. «Мы считаем это необходимым на случай реализации сценария, которого мы больше всего боимся: серьезной коррекции на рынках облигаций и акций».Эксперты соглашаются, что стратегия хеджирования рисков вполне разумная часть управления портфелем, однако она может оказаться слишком дорогостоящей, если волатильность остается на низких уровнях. Сейчас как раз такой случай. На этой неделе индекс страха CBOE Vix упал до минимального значения с начала 2007 года. Инвесторы делают ставку на стабилизацию геополитической ситуации. Риски, связанные с выборами во Франции, не реализовались, а других поводов для волнения они не видят. Победа Макрона предопределена, уверены рынки, так что пока $88 млн из $120 млн, потраченных «50 Cent» на опционы, в этом году, просто растаяли, не принеся никакого дохода.Стратегия загадочного инвестора предполагает покупку контрактов, которые станут прибыльными, если Vix значительно вырастет, говорят трейдеры. Фонд начнет зарабатывать от уровня Vix 20. Этот уровень был пробит только три раза с начала 2016 года. На нынешней неделе индекс опустился ниже 10.Согласно оценкам руководителя деривативных стратегий Macro Risk Advisors Правита Чинтавонгванича, $120 млн, потраченные «50 Cent», составляют примерно 8,5% от всех открытыхпозиций в колл-опционах Vix, котируемых или торгуемых на бирже. «Это очень большая позиция», – отметил эксперт.

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