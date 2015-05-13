SalesHood привлек инвестиции для платформы, повышающая эффективность продаж компаний

Стартап SalesHood, расположенный в Сан-Франциско, привлек инвестиции для своей платформы, повышающая эффективность продаж. Сумма сделки к сожалению, не была раскрыта.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Telesoft Partners в сотрудничестве с частным и инвесторами. Благодаря проведенному финансированию, основатель и управляющий партнер Telesoft Partners Арджун Гупта, присоединится к совету директоров SalesHood. Компания планирует использовать инвестиции для ускорения запуска продукта.
Основанная в мае 2013 года под руководством Элей Коэн (сейчас генеральный директор и соучредитель) совместно с Артуром До (соучредитель, технический директор и вице-президент по разработкам в EchoSign), SalesHood является разработчиком мобильной платформы, благодаря которой владельцы компаний могут повысить эффективность продаж за счет отслеживания эффективности в самой платформе.
Платформа SalesHood имеет различные виды обучения для увеличения доходов и результатов в бизнесе в целом.
На сегодняшний день, SalesHood имеет более 100 клиентов, 1000 команд и свыше 20 тысяч пользователей из таких компаний Alteryx, Apttus, Bloom Energy, DocuSign, Domo, Financial Force, InsideSales, Intacct, NewRelic, Sonatype, Telogis, Zuora и др.
Перевод специально для MMGP.RU