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Стартап Move24 привлек €13 млн финансирования в серии C

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Стартап Move24 привлек €13 млн финансирования в серии C



Стартап Move24, расположен в Берлине, привлек €13 млн финансирования в серии C. Раунд возглавил Innogy Venture Capital с участием инвесторов с предыдущих раундов - Holtzbrinck Ventures, DN Capital, Piton Capital и Cherry.


Компания Move24 предоставляет услуги по перемещению и размещению по всей Европе, включая погрузку и разгрузку, хранение, услуги по ремонту и уборке. Руководство стартапа говорит, что с новым финансированием, компания стремится стать «ведущим поставщиком услуг для всех видов переезду». Move24 также хочет предложить больше услуг, связанных с переездом, таких как контракты на электроэнергию.
Осенью прошлого году компания привлекла €13 млн в серии B.

В этом году компания сократила свои операции в Италии и Испании, но увеличила в Германии, Франции, Великобритании и Швеции. Руководство сообщает, что рынки этих стран в них в приоритете.

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Перевод специально для mmgp.ru
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