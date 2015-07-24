Стартап Move24 привлек €13 млн финансирования в серии C

Стартап Move24, расположен в Берлине, привлек €13 млн финансирования в серии C. Раунд возглавил Innogy Venture Capital с участием инвесторов с предыдущих раундов - Holtzbrinck Ventures, DN Capital, Piton Capital и Cherry.
Компания Move24 предоставляет услуги по перемещению и размещению по всей Европе, включая погрузку и разгрузку, хранение, услуги по ремонту и уборке. Руководство стартапа говорит, что с новым финансированием, компания стремится стать «ведущим поставщиком услуг для всех видов переезду». Move24 также хочет предложить больше услуг, связанных с переездом, таких как контракты на электроэнергию.
Осенью прошлого году компания привлекла €13 млн в серии B.
В этом году компания сократила свои операции в Италии и Испании, но увеличила в Германии, Франции, Великобритании и Швеции. Руководство сообщает, что рынки этих стран в них в приоритете.
Перевод специально для mmgp.ru