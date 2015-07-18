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Анализ сделок управляющих ICE FX.

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"Трейдинг - моя цель. Торговля с нуля. Поиск ТС. Эксперименты. Анализ по вилам Эндрюса. Торговля золотом и не только." - авторский блог пользователя olkavac
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Старый Сегодня, 19:09
#1
Форекс-блогер
 
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Имя: Ольга
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Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.02.2017
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Анализ сделок управляющих ICE FX.
В этой теме буду описывать анализ сделок управляющих счетами в ICE FX и мое видение по открытию-закрытию ордеров.
Ну и сравнивать со своими прогнозами, которые я делаю по вилам Эндрюса.
Надеюсь, что данная тема будет интересна моим читателям.
Комментариям буду рада.
__________________
На правах рекламы: ICE FX: прозрачность, защита капитала инвестора, прибыльные продукты


Будь моим рефералом!Аналитика по вилам Эндрюса.
olkavac на форуме  
Старый Сегодня, 19:25
#2
Форекс-блогер
 
Аватар olkavac
 
Имя: Ольга
Пол: Женский
Возраст: 45
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 1,282
Благодарностей: 239
УГ: 2
Записей в FX-блоге: 950
Подписок: 1
КП: 0.252
подарки
Автор темы Re: Анализ сделок управляющих ICE FX.
Рейтинг управляющих счетами в компании ICE FX можно посмотреть здесь:
https://ice-fx.com/investor/rating?aff=gs8tTSHM
Инвестирование составляет от 500 долларов в ПАММ - счета управляющих.
Анализ сделок управляющих буду проводить только из категории "Рейтинг А".
Всем профитов и удачной торговли!
__________________
На правах рекламы: ICE FX: прозрачность, защита капитала инвестора, прибыльные продукты


Будь моим рефералом!Аналитика по вилам Эндрюса.
olkavac на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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