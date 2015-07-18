Анализ сделок управляющих ICE FX.

В этой теме буду описывать анализ сделок управляющих счетами в ICE FX и мое видение по открытию-закрытию ордеров.
Ну и сравнивать со своими прогнозами, которые я делаю по вилам Эндрюса.
Надеюсь, что данная тема будет интересна моим читателям.
Комментариям буду рада.
Рейтинг управляющих счетами в компании ICE FX можно посмотреть здесь: https://ice-fx.com/investor/rating?aff=gs8tTSHM
Инвестирование составляет от 500 долларов в ПАММ - счета управляющих.
Анализ сделок управляющих буду проводить только из категории "Рейтинг А".
Всем профитов и удачной торговли!