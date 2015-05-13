Разработчик медицинских приборов для хронически больных, Devicare привлек €3 млн

Стартап Devicare, расположенный в Серданьола-дель-Вальес (Барселона), привлек € 3 млн посевного финансирования для запуска своего медицинских приборов Lit-Control и Тао-Control.
Инвестиции предоставил холдинг Emesa Corporacion Empresarial, Хуан Кнут из Palex Medical, Xiol (Peroxfarma), Serra (Boyser), а также уже существующими инвесторами. Компания, которая в общей сложности привлекла € 4,5 млн, нацелена использовать привлеченные средства для запуска клинических исследований своей продукции на территории Испании.
Основанная под руководством Розндо Гарганта (сейчас генеральный директор) совместно с Хавьером Перисом (директор по продажам и маркетингу), Devicare является разработчиком инновационных медицинских приборов, которые направлены на лечение хронически больных пациентов в домашних условиях, в рамках удаленного мониторинга.
Линия продукции Devicare включает в себя:
- Lit-Control (для профилактики заболеваний мочевого пузыря)
- Тао-Control (для профилактики больных инсультом и принимающие пероральные антикоагулянты)
На сегодняшний день, компания имеет штат из 20 медицинских специалистов.
Специально для MMGP.RU