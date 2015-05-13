Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,009 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Разработчик медицинских приборов для хронически больных, Devicare привлек €3 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:07
#1
Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,700
Благодарностей: 1,301
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.124
подарки
Разработчик медицинских приборов для хронически больных, Devicare привлек €3 млн

Стартап Devicare, расположенный в Серданьола-дель-Вальес (Барселона), привлек € 3 млн посевного финансирования для запуска своего медицинских приборов Lit-Control и Тао-Control.
Инвестиции предоставил холдинг Emesa Corporacion Empresarial, Хуан Кнут из Palex Medical, Xiol (Peroxfarma), Serra (Boyser), а также уже существующими инвесторами. Компания, которая в общей сложности привлекла € 4,5 млн, нацелена использовать привлеченные средства для запуска клинических исследований своей продукции на территории Испании.


Основанная под руководством Розндо Гарганта (сейчас генеральный директор) совместно с Хавьером Перисом (директор по продажам и маркетингу), Devicare является разработчиком инновационных медицинских приборов, которые направлены на лечение хронически больных пациентов в домашних условиях, в рамках удаленного мониторинга.
Линия продукции Devicare включает в себя:
  • Lit-Control (для профилактики заболеваний мочевого пузыря)
  • Тао-Control (для профилактики больных инсультом и принимающие пероральные антикоагулянты)
На сегодняшний день, компания имеет штат из 20 медицинских специалистов.

Специально для MMGP.RU
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Hyip-Cruiser.com -Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации| Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек| Мой блог ELBRUSINVEST: только топовые проекты, рефбек 75%
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Moberg ICU Solutions привлек $3 млн для разработок медицинских устройств Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.04.2017 22:17
Стартап AIDoc Medical привлек $7 млн для анализа медицинских снимков с помощью AI CashToday Горячие новости 0 26.04.2017 20:15
Axial3D привлек £530 000 для создания медицинских 3D-моделей inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.04.2017 23:44
Angiotech привлек инвестиции для производства инновационных медицинских материалов Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.03.2017 20:53
Разработчик медицинских устройств Atomo Diagnostics привлек около $3 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 3 14.11.2016 13:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Александра 81
ТОП возможностей для заработка криптомонет
От Александра 81 в разделе «Криптовалюты: общий форум»
Аватар exploits
Реквизиты и ФИО
От exploits в разделе «Банки России»
Аватара нет
4 Groups - 4groups.org
От ExeTexE в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Financial-portfolios-Financial-portfolios.com
От genka025 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар astroprofessional
Обсуждение нюансов договора с брокером
От astroprofessional в разделе «Общие вопросы работы Брокеров»
Аватар petrochienkova
Как пополнять счет
От petrochienkova в разделе «Forex: форум для начинающих»
.     
Пользователей
410,009
Тем
468,269
Сообщений
11,563,924

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube