Децентрализованный миксер для Эфириума? Zcoin работает над этим
Команда разработчиков zcoin, криптовалюты сфокусированной на конфиденциальности, и построена на том же протоколе Zerocash, что и лежит в основе zcash, объявила о проекте, цель которого создание децентрализованного монетомиксера для транзакций Эфира.
Опубликованная 4 мая в блоге zcoin, идея заключается в создании совместимой с Эфириумом версии проверок, предлагаемых в протоколе Zerocash, которые позволят пользователям преобразовывать неанонимную криптовалюту (Биткоин, Эфир и т. Д.) в анонимный токен.
Идея состоит в том, что эти токены могут быть отправлены другому пользователю, и снова быть преобразованы в базовую валюту, затем потрачены, не раскрывая при этом владельца частного токена.
Запуск такой системы для Эфриума открывает возможность как для повышения функциональности смарт-контракта на платформе, так и устранения необходимости того, чтобы сторонняя третья сторона управляла микширование, как это происходит в настоящее время с миксерами Биткоина.
Как сказано в посте zcoin:
«В отличие от Coinjoin и его вариантов, это также не требует, чтобы центральный сервер обрабатывал такое микширование, не требует участия каких-либо третьих доверенных сторон и не требует от других пользователей предоставления ликвидности для смешанной транзакции».
В то время как самые высокие уровни анонимности в пространстве криптовалют в настоящее время связаны с автономными валютами, такими как zcash, dash и monero, миксер zcoin является представителем небольшой, но растущей тенденции в проектах ориентированных на Эфириум.
Другой подобный пример, ZoE (Zcash на Эфириуме) аналогичным образом показал, что существует множество возможностей для изучения технологии анонимности для распределенной вычислительной платформы.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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