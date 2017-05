NikNak67 Monitor-Invest.net



10dollars plus - 10dollars.plus Я не админ/владелец проекта, проект 10dollars.plus добавлен на мониторинг



Старт 11.05.16







Описание:



О компании 10dollars.plus.

Ни для кого не секрет, что развитие и доходность бизнеса напрямую зависит от правильно проведенной рекламной кампании. Реклама обладает уникальным свойством проникать во все сферы человеческой жизни и позволяет знакомить потенциальных клиентов с новыми товарами и предложениями.

Компания 10dollars.plus – это крупный штат креативных специалистов в области рекламного маркетинга, которые развивают рекламный бизнес по всему миру. Работают уже с существующими платформами и рекламными моделями, так же привлекают новых партнёров на стадии «стартап» проектов, производит инвестирование в развитие и привлечение потенциальной аудитории на ресурсы своих партнёров. Основной целью компании является увеличение потенциальной аудитории тех площадок, сайтов, ресурсов, проектов, которые были профинансированы компанией 10dollars.plus, рост продаж и увеличение конверсии своих партнеров в рекламном секторе, возможность использования оборотных капиталов и дивидендов компаний партнёров для распределения между всеми участниками социальной – реферальной сети по привлечению рекламодателей. Компания предоставляет комплексный спектр услуг ,начиная от медиа планирования и разработки креативной идеи рекламной кампании, до ее полного воплощения с последующим анализом эффективности. Оригинальный дизайн, качественные средства продакшн и нестандартные рекламные решения внедряются нашими специалистами на практике в 76% проектов наших рекламный партнёров.



Инвестиционные планы:

АПЦИОН – это уникальный математический алгоритм децентрализованной цифровой валюты, работающей на сайте «10dollars.plus»



1 план: (депозитный план «1 DOLLAR PLUS» ежедневно 1% от суммы депозита в течение 30 дней вклад от 1$ до 50$ )

2 план: (депозитный план «50 DOLLAR PLUS» ежедневно 3% от суммы депозита в течение 30 дней вклад от 50$ до 500$ ) + Бонус 30 долларов на счёт

3 план: (депозитный план «500 DOLLAR PLUS» ежедневно 5% от суммы депозита в течение 30 дней вклад от 500$ до 5000$ ) + Бонус 50 долларов на счёт

4 план: (депозитный план «5000 DOLLARS PLUS» ежедневно 10% от суммы депозита в течение 30 дней вклад от 5000$ до 50000$ ) + бонус 100 долларов на счёт Апционные предложения



При регистрации на счёт начисляется бонус 0.1 Апцион, выводить можно сразу: Больше Апционов больше прибыли

Покупаемые апционы носят бессрочный характер

Апционные пакеты зачисляются автоматически

Апционные пакеты: от 10 АПЦИОНОВ (Стоимость: 10 АПЦИОНОВ = 1.5$) +1 АПЦИОН

от 50 АПЦИОНОВ (Стоимость: 50 АПЦИОНОВ = 7.5$) +5 АПЦИОНОВ

от 100 АПЦИОНОВ (Стоимость: 100 АПЦИОНОВ = 15$) +20 АПЦИОНОВ

от 500 АПЦИОНОВ (Стоимость: 500 АПЦИОНОВ = 75$) +150 АПЦИОНОВ

от 1000 АПЦИОНОВ (Стоимость: 1000 АПЦИОНОВ = 150$) +500 АПЦИОНОВ

от 5000 АПЦИОНОВ (Стоимость: 5000 АПЦИОНОВ = 750$) +5000 АПЦИОНОВ

от 10000 АПЦИОНОВ (Стоимость: 10000 АПЦИОНОВ = 1500$) +10000 АПЦИОНОВ

Прирост прибыли от 50% до 100% в месяц

Расчёт дохода на сайте в таблице калькулятора Апционов

Акции 1 Акция = 1370% годовых

Бонусы за видео обзор сайта 1 доллар на счёт для вывода



Мин/макс депозит: 0.15$/50000$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin



Выплаты: инстант (один раз в 24 часа, минималка 1$)



Реф.система: 10-10-10-10-10%



Тех часть: Verif. PM, GeoTrust SSL, DDoS, dedicated server







Наш депозит(листинг):



