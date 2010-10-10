10dollars plus - 10dollars.plus

Я не админ/владелец проекта, проект 10dollars.plus добавлен на мониторинг
Старт 11.05.16
Посмотреть/Зарегистрироваться
Описание:
О компании 10dollars.plus.
Ни для кого не секрет, что развитие и доходность бизнеса напрямую зависит от правильно проведенной рекламной кампании. Реклама обладает уникальным свойством проникать во все сферы человеческой жизни и позволяет знакомить потенциальных клиентов с новыми товарами и предложениями.
Компания 10dollars.plus – это крупный штат креативных специалистов в области рекламного маркетинга, которые развивают рекламный бизнес по всему миру. Работают уже с существующими платформами и рекламными моделями, так же привлекают новых партнёров на стадии «стартап» проектов, производит инвестирование в развитие и привлечение потенциальной аудитории на ресурсы своих партнёров. Основной целью компании является увеличение потенциальной аудитории тех площадок, сайтов, ресурсов, проектов, которые были профинансированы компанией 10dollars.plus, рост продаж и увеличение конверсии своих партнеров в рекламном секторе, возможность использования оборотных капиталов и дивидендов компаний партнёров для распределения между всеми участниками социальной – реферальной сети по привлечению рекламодателей. Компания предоставляет комплексный спектр услуг ,начиная от медиа планирования и разработки креативной идеи рекламной кампании, до ее полного воплощения с последующим анализом эффективности. Оригинальный дизайн, качественные средства продакшн и нестандартные рекламные решения внедряются нашими специалистами на практике в 76% проектов наших рекламный партнёров.
Инвестиционные планы:
АПЦИОН – это уникальный математический алгоритм децентрализованной цифровой валюты, работающей на сайте «10dollars.plus»
1 план: (депозитный план «1 DOLLAR PLUS» ежедневно 1% от суммы депозита в течение 30 дней вклад от 1$ до 50$ )
2 план: (депозитный план «50 DOLLAR PLUS» ежедневно 3% от суммы депозита в течение 30 дней вклад от 50$ до 500$ ) + Бонус 30 долларов на счёт
3 план: (депозитный план «500 DOLLAR PLUS» ежедневно 5% от суммы депозита в течение 30 дней вклад от 500$ до 5000$ ) + Бонус 50 долларов на счёт
4 план: (депозитный план «5000 DOLLARS PLUS» ежедневно 10% от суммы депозита в течение 30 дней вклад от 5000$ до 50000$ ) + бонус 100 долларов на счёт Апционные предложения
При регистрации на счёт начисляется бонус 0.1 Апцион, выводить можно сразу: Больше Апционов больше прибыли
Покупаемые апционы носят бессрочный характер
Апционные пакеты зачисляются автоматически
Апционные пакеты: от 10 АПЦИОНОВ (Стоимость: 10 АПЦИОНОВ = 1.5$) +1 АПЦИОН
от 50 АПЦИОНОВ (Стоимость: 50 АПЦИОНОВ = 7.5$) +5 АПЦИОНОВ
от 100 АПЦИОНОВ (Стоимость: 100 АПЦИОНОВ = 15$) +20 АПЦИОНОВ
от 500 АПЦИОНОВ (Стоимость: 500 АПЦИОНОВ = 75$) +150 АПЦИОНОВ
от 1000 АПЦИОНОВ (Стоимость: 1000 АПЦИОНОВ = 150$) +500 АПЦИОНОВ
от 5000 АПЦИОНОВ (Стоимость: 5000 АПЦИОНОВ = 750$) +5000 АПЦИОНОВ
от 10000 АПЦИОНОВ (Стоимость: 10000 АПЦИОНОВ = 1500$) +10000 АПЦИОНОВ
Прирост прибыли от 50% до 100% в месяц
Расчёт дохода на сайте в таблице калькулятора Апционов
Акции 1 Акция = 1370% годовых
Бонусы за видео обзор сайта 1 доллар на счёт для вывода
Мин/макс депозит:
0.15$/50000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin
Выплаты:
инстант (один раз в 24 часа, минималка 1$)
Реф.система:
10-10-10-10-10%
Тех часть:
Verif. PM, GeoTrust SSL, DDoS, dedicated server
Наш депозит(листинг):
05.05.17 15:15 Account Transfer -70.00 Sent Payment: 70.00 USD to account U11060236 from U4731311. Batch: 175262172. Memo: Shopping Cart Payment. RGVwb3NpdGUgcGF5bWVudCBieSB1c2VyIElEOiAxOTM1.