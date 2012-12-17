Швейцария активно инвестирует ЗВР в ценные бумаги корпораций США

Центральный Банк Швейцарии продолжает активно инвестировать в ценные бумаги американских корпораций, не обращая внимания на то, что индексы ценных бумаг США подобрались к исторически максимальным уровням.
За первый квартал текущего года, стоимость инвестиционного портфеля американских ценных бумаг у ЦБ Швейцарии вырос на 26,7 процента, достигнув отметки в 80,3 млрд долларов. То есть, за квартал портфель потяжелел на 16,9 млрд долларов.
Рост стоимости инвестиционного портфеля произошёл не только из-за подорожания американских компаний, но так же из-за дополнительных инвестиций в американский фондовый рынок. За три последних месяца ЦБ Швейцарии приобрёл 3,8 млн акций корпорации Apple, доведя свою долю до 18,9 млн штук.
Второе место по объёмам инвестиций в портфеле ЦБ Швейцарии занимает компания Microsoft. Пакет акций оценивается на сумму 1,7 млрд долларов. За квартал приобретено дополнительно 5,5 млн акций корпорации.
Специалисты оценивают размер золотовалютных резервов Швейцарии на сумму в 763 млрд долларов, из которых 11 процентов вложено в акции крупнейших корпораций США. Всего лишь 4 года назад данное значение равнялось 5 процентам от ЗВР государства.
По материалам investbrothers.ru