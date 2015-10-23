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Немец переделал обычную "Ниву" и выставил её на продажу за 25000 Евро

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Немец переделал обычную "Ниву" и выставил её на продажу за 25000 Евро


Оригинальный способ подзаработать нашёл один немец проживающий в населенном пункте Дёрпен (это коммуна в Нижней Саксонии, Германия) - он по заказу хозяина местного магазина комплектующих для внедорожников, сначала переделал и "испытал в деле" купленную им 2 года назад российскую "Ниву" (скорее всего это было сделано больше в рекламных целях, чтобы пропиарить этот местный магазин комплектующих), а теперь достигнув так сказать пика технического совершенства, владелец "Нивы" решил её просто выставить в Интернете на продажу. Цель такой продажи "Нивы': - получить достаточно средств уже на следующую переделку авто (возможно это будет снова автомобиль российского производства под брэндом "Нива").

Выставленная на продажу машина ранее прошла "боевое крещение": - за 14 дней немецкий водитель преодолел на ней около 7,5 тысяч километров по дорогам африканского Марокко и некоторым странам Европейского Союза. Официально авто называется "Lada 4x4 Freestyle".


На настоящий момент пробег машины составляет почти 12 000 километров и конечно, стоит отдельно отметить, что ранее над "Нивой" серьезно "поколдовали". Вместо бензина теперь "Нива" кушает газ, что конечно, снижает траты владельца на топливо. Кузов окрашен двухцветным материалом "U-Pol Raptor". Везде установлены антикоррозионные уплотнения немецкого производителя "MikeSander". Стандартная подвеска приподнята на 50 мм. Оригинальные шины были заменены на "BF Goodrich MT 215/75R15" от французского производителя и которые идеально садятся на колеса нашей родной "Нивы".

Кроме всего прочего, немец установил в "Ниве" диагностический разъем OBD, вставил светодиодные фары, имеется вспомогательный свет на балке мощностью в 180 Ватт, а также для освещения сзади можно использовать фонарь в 36 Ватт. А еще стоит лебёдка, которая способна выдержать 2,2 тонны нагрузки, имеется автомобильный шноркель ( это впускная труба для двигателя, которая обычно выводится на уровень крыши машины), в наличии особый багажник для экспедиций, корпус усилен дугами за кабиной. Вообщем полный набор и даже сверх того.

Цена на всё это "чудо техники" по немецким меркам вполне сносная - 25 000 Евро (по курсу на сегодня это почти 1 млн 600 тыс. рублей). Желающие могут обращаться! Возможен торг! (шутка).


А вот и сам Herr мастер собственной персоной!


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/590c86fc6a248
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