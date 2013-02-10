По итогам 2016 года прибыльность ЦБ РФ сократилась в 2,6 раза

В то время как российский банковский сектор получает колоссальные прибыли, российский мегарегулятор отчитался о том, что по итогам прошлого года сократил прибыльность своей работы в 2,6 раза. В итоге, к концу 2016 года ЦБ РФ заработал 43,75 млрд рублей.
Общая доходность Центрального Банка России за прошедший год составила 0,43019 трлн рублей, что так же более чем в два раза меньше показателя позапрошлого года. Но сократил ЦБ РФ и свои расходы, так же в два раза, до 0,38645 трлн рублей.
Общий размер активов российского мегарегулятора сократился за год на 17,1 процента, достигнув значения 28,97 трлн рублей.
По материалам vedomosti.ru