Доля иностранных инвестиций в ОФЗ РФ выросла до рекордного значения

Доля иностранных инвестиций в российских государственных долговых обязательствах продолжает неуклонно расти, достигнув отметки в 30,1 процента, по итогам марта текущего года. Такие данные приводит российский Центральный Банк в своём ежемесячном отчёте.
Таким образом, установлен новый исторический рекорд, по данному показателю, начиная с 2012 года.
До этого рекорд по объёму иностранных инвестиций в ОФЗ был побит в феврале текущего года, тогда доля иностранных инвесторов в долговых обязательствах РФ выросла до 27,5 процента.
Министерство Финансов России собиралось сократить долю иностранных инвестиций в долговых обязательствах, за счёт дополнительной эмиссии ценных бумаг. В итоге, министерство получило обратный от ожидаемого эффект.
По материалам izvestia.ru