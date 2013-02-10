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Доля иностранных инвестиций в ОФЗ РФ выросла до рекордного значения

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Доля иностранных инвестиций в ОФЗ РФ выросла до рекордного значения
Доля иностранных инвестиций в российских государственных долговых обязательствах продолжает неуклонно расти, достигнув отметки в 30,1 процента, по итогам марта текущего года. Такие данные приводит российский Центральный Банк в своём ежемесячном отчёте.

Таким образом, установлен новый исторический рекорд, по данному показателю, начиная с 2012 года.

До этого рекорд по объёму иностранных инвестиций в ОФЗ был побит в феврале текущего года, тогда доля иностранных инвесторов в долговых обязательствах РФ выросла до 27,5 процента.

Министерство Финансов России собиралось сократить долю иностранных инвестиций в долговых обязательствах, за счёт дополнительной эмиссии ценных бумаг. В итоге, министерство получило обратный от ожидаемого эффект.

По материалам izvestia.ru
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