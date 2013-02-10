Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 3,660 Благодарностей: 660 УГ: 12 КП: 0.148 подарки

Инсайдерские распродажи на фондовом рынке США достигли рекордного показателя



Поскольку обычные инвесторы продолжают с оптимизмом смотреть в будущее и продолжают скупать ценные бумаги, три главных индекса ценных бумаг США выросли до рекордных уровней. Но в то же время, незамеченным остаётся факт того, что корпоративные инсайдеры, так называют топ-менеджеров компаний, которые продают, или покупают акции тех компаний, в которых сами работают, ставят самые настоящие рекорды по сливу корпоративных ценных бумаг, объём распродаж достиг максимумов семилетней давности. Как заявляют специалисты из Trim Tabs, объём таких распродаж в марте составил 10 млрд долларов.



И это тревожная тенденция, которая ставит перед фондовым рынком знак вопроса, в то время, когда на рынке формируется финансовый пузырь, подобный тому, что лопнул в начале 2000 года. Почему знающие люди распродают корпоративные ценные бумаги, уходя в кеш, а обычные инвесторы об этом ничего не знают, и продолжают вкладывать деньги в ценные бумаги фондового рынка США?



В центре внимания Брэда Ламенсдорфа, портфельного менеджера в Ranger Alternative Management оказались инсайдерские распродажи, и его это сильно начинает нервировать. В своём апрельском бюллетене он указывает, что такие распродажи выглядят крайне подозрительно, получается, что топ-менеджеры американских корпораций не видят ценности бизнеса, в котором сами и работают.



Но возможно, что все опасения экспертов - это всего лишь пустая трата нервов. Вполне возможно, что топ-менеджеры не смогли устоять перед соблазном продать акции компаний, в которых они работают, так как они торгуются на исторических максимумах. В то же время, нужно задать себе вопрос, почему человек продаёт акции, которые дорожают, тем более той компании, в которой сам и работает, неужели он перестал верить в дальнейший рост активов в цене? В общем, как бы там ни было, но такие распродажи должны быть тревожным звоночком для обычных инвесторов.



Ламенсдорф в дополнение к слишком высоким ценам на активы добавляет и риск повышения процентных ставок. Если ФРС всё так же будет повышать процентные ставки, то всё больше компаний не сможет оплачивать свои долговые обязательства. А это уже грозит корпоративными дефолтами. Таким образом, инвестор сформировал свой портфель на 50 процентов из коротких позиций по ценным бумагам на фондовом рынке США.



Но не все эксперты на финансовом рынке так пессимистичны.



Многие специалисты с Уолл-Стрит видят дальнейший рост ценных бумаг индекса S & P 500. Такой результат приводит издание Bloomberg после опроса 19 аналитиков.



Перевод специально для mmgp.ru businessinsider.com На фондовом рынке США формируется интересный разрыв.Поскольку обычные инвесторы продолжают с оптимизмом смотреть в будущее и продолжают скупать ценные бумаги, три главных индекса ценных бумаг США выросли до рекордных уровней. Но в то же время, незамеченным остаётся факт того, что корпоративные инсайдеры, так называют топ-менеджеров компаний, которые продают, или покупают акции тех компаний, в которых сами работают, ставят самые настоящие рекорды по сливу корпоративных ценных бумаг, объём распродаж достиг максимумов семилетней давности. Как заявляют специалисты из Trim Tabs, объём таких распродаж в марте составил 10 млрд долларов.И это тревожная тенденция, которая ставит перед фондовым рынком знак вопроса, в то время, когда на рынке формируется финансовый пузырь, подобный тому, что лопнул в начале 2000 года. Почему знающие люди распродают корпоративные ценные бумаги, уходя в кеш, а обычные инвесторы об этом ничего не знают, и продолжают вкладывать деньги в ценные бумаги фондового рынка США?В центре внимания Брэда Ламенсдорфа, портфельного менеджера в Ranger Alternative Management оказались инсайдерские распродажи, и его это сильно начинает нервировать. В своём апрельском бюллетене он указывает, что такие распродажи выглядят крайне подозрительно, получается, что топ-менеджеры американских корпораций не видят ценности бизнеса, в котором сами и работают.Но возможно, что все опасения экспертов - это всего лишь пустая трата нервов. Вполне возможно, что топ-менеджеры не смогли устоять перед соблазном продать акции компаний, в которых они работают, так как они торгуются на исторических максимумах. В то же время, нужно задать себе вопрос, почему человек продаёт акции, которые дорожают, тем более той компании, в которой сам и работает, неужели он перестал верить в дальнейший рост активов в цене? В общем, как бы там ни было, но такие распродажи должны быть тревожным звоночком для обычных инвесторов.Ламенсдорф в дополнение к слишком высоким ценам на активы добавляет и риск повышения процентных ставок. Если ФРС всё так же будет повышать процентные ставки, то всё больше компаний не сможет оплачивать свои долговые обязательства. А это уже грозит корпоративными дефолтами. Таким образом, инвестор сформировал свой портфель на 50 процентов из коротких позиций по ценным бумагам на фондовом рынке США.Но не все эксперты на финансовом рынке так пессимистичны.Многие специалисты с Уолл-Стрит видят дальнейший рост ценных бумаг индекса S & P 500. Такой результат приводит издание Bloomberg после опроса 19 аналитиков.

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