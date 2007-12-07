ФСРОУФР новый регулятор в России?

ФСРОУФР
(Федеральная Служба по Регулированию Отношений Участников Финансовых Рынков
) - новый регулятор или что?
Сомнения могут возникнуть ввиду того, что на сайте нет упоминаний о данном регуляторе
. Хотя физически они располагаются совсем не далеко: ул. Неглинная, 13, Москва, 107016
В составе совета и комитетов указаны:
- Альпари
- Forex Club
- InstaForex
- БКС Форекс
- ВТБ 24 Форекс
Хотя на сайтах самих компаний данной информации нет.
Черный список у ФСРОУФР уже тоже наполнен
.
Ваше мнение, давайте обсудим?