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ФСРОУФР новый регулятор в России?

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ФСРОУФР новый регулятор в России?


ФСРОУФР (Федеральная Служба по Регулированию Отношений Участников Финансовых Рынков ) - новый регулятор или что?

Сомнения могут возникнуть ввиду того, что на сайте нет упоминаний о данном регуляторе. Хотя физически они располагаются совсем не далеко: ул. Неглинная, 13, Москва, 107016

В составе совета и комитетов указаны:
  • Альпари
  • Forex Club
  • InstaForex
  • БКС Форекс
  • ВТБ 24 Форекс

Хотя на сайтах самих компаний данной информации нет.
Черный список у ФСРОУФР уже тоже наполнен.

Ваше мнение, давайте обсудим?
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Метки
отзывы фсроуфр, регулятор фсроуфр, фсроуфр
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