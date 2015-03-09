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Стартап из Польши собрал 800 тысяч долларов для борьбы с фальшивыми новостями

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Стартап из Польши собрал 800 тысяч долларов для борьбы с фальшивыми новостями


Стартап Userfeeds получил 800 тысяч долларов инвестиций

Очередной раунд инвестирования привлек 800 тысяч долларов в проект Userfeeds, который направлен на борьбу с фальшивыми новостями. Инвестиции будут направлены на техническую работу в отделе разработки платформы на основе технологии блокчейн. Стартап Userfeeds хочет использовать основные методики и принцип работы блокчейна. Будет создан и размещен контент который свободный для распространения в обществе. Благодаря новой разработке пользователям и представителям СМИ будут доступны внедрения своего рейтинга оценки контента. Благодаря оценке будет формироваться более оптимальная выдача с поисковых систем и ленты новостей.

Благодаря такому внедрению блокчейна может перестроится вся модель бизнеса и новостных ресурсов. В таком случае пользователи будут иметь защиту от троллей, спама и хейтеров. Специалист стартапа Userfeeds по оптимизации М. Ольпински считает, что этот проект может принести много положительных качество в интернет продукт СМИ.

Инвестиции привлеклись с фонда BlueYard Capital. Так же частным инвестором выступил один из основателей Coinbase Ф. Эразм и один из руководителей Dataventures.

Это не первый стартап направленный на борьбу с фейковыми и лживыми новостями. Раннее основатель Википедии так же основал стартап по защите правдивого контента.

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Метки
инвестиции, сми, стартап
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