Стартап из Польши собрал 800 тысяч долларов для борьбы с фальшивыми новостями

Стартап Userfeeds получил 800 тысяч долларов инвестиций
Очередной раунд инвестирования привлек 800 тысяч долларов в проект Userfeeds, который направлен на борьбу с фальшивыми новостями. Инвестиции будут направлены на техническую работу в отделе разработки платформы на основе технологии блокчейн. Стартап Userfeeds хочет использовать основные методики и принцип работы блокчейна. Будет создан и размещен контент который свободный для распространения в обществе. Благодаря новой разработке пользователям и представителям СМИ будут доступны внедрения своего рейтинга оценки контента. Благодаря оценке будет формироваться более оптимальная выдача с поисковых систем и ленты новостей.
Благодаря такому внедрению блокчейна может перестроится вся модель бизнеса и новостных ресурсов. В таком случае пользователи будут иметь защиту от троллей, спама и хейтеров. Специалист стартапа Userfeeds по оптимизации М. Ольпински считает, что этот проект может принести много положительных качество в интернет продукт СМИ.
Инвестиции привлеклись с фонда BlueYard Capital. Так же частным инвестором выступил один из основателей Coinbase Ф. Эразм и один из руководителей Dataventures.
Это не первый стартап направленный на борьбу с фейковыми и лживыми новостями. Раннее основатель Википедии так же основал стартап по защите правдивого контента.
Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru