veranika55 Профессионал

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Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России





Алексей Кудрин, который сейчас занимает должность Главы Совета в Центре стратегических разработок сообщил о необходимости увеличения пенсионного возраста для граждан России. По его предложению женщинам надо выходить на пенсию в 63 года, а мужчинам в 65. Пенсионный возраст будет подниматься не сразу, а этапами, шагом на полгода, каждый год, начиная с 2019 года.



Дело в том, что Пенсионному фонду катастрофически не хватает денег на выплату текущих пенсий, а со временем ситуация будет еще ухудшаться, так как с каждым годом пенсионеров становится все больше, а трудоспособного населения все меньше. Пенсионную реформу правительство проводит уже несколько лет. В 2015 году была введена система балов, согласно которой на страховую часть пенсии имеют право только граждане, которые набрали определенное количество баллов. Причем с каждым годом нужно будет набрать все большее количество балов. Чтобы набрать нужные баллы надо иметь большой стаж работы и высокую заработную плату. Если человек имеет большой стаж работы, но все время получал минимальную заработную плату, то к выходу на пенсию он не сможет набрать нужного количества баллов и будет вынужден либо довольствоваться минимальной социальной пенсией, которая полагается всем, вне зависимости от стажа, либо еще работать 5 лет, чтобы набрать нужное количество балов и помимо социальной пенсии получать еще и страховую пенсию. Фактически уже с 2015 году Правительство России вынуждает людей, если у них была минимальная зарплата на пенсию не выходить, а работать еще 5 лет, чтобы накопить страховую пенсию.



Кудрин же предлагает официально поднять минимальный пенсионный возраст. Согласно его предложению это уменьшит количество пенсионеров и позволит пенсионерам получать более высокую пенсию, которая сможет обеспечить их социальные потребности. Помимо повышения пенсионного возраста предлагается ужесточить условия получения пенсии. Поднять минимальный трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию до 20 лет (сейчас он постепенно повышается до 15 лет), увеличить число балов, необходимых для получения страховой пенсии до 52 баллов (пока планируется поднять до 30 баллов к 2025 году). Минимальную социальную пенсию при которой человек выходит на пенсию вне зависимости от трудового стажа исключительно по возрасту предлагается поднять до 68 лет, а средняя продолжительность жизни мужчин в России 66 лет. Сейчас же женщины выходят на социальную пенсию в 60 лет, мужчины в 65 лет.



Все эти предпринятые меры позволят повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1.85 к 2024 году и 2.33 к 2035 году. На данный момент страховая пенсия меньше прожиточного минимума и только обсуждается в Правительстве возможность привести страховую пенсию к прожиточному минимуму. Что говорить о пенсии, если минимальная зарплата в России ниже прожиточного минимума.



Специально для mmgp.ru

По материалам

https://lenta.ru/news/2017/05/05/penscut/ Алексей Кудрин, который сейчас занимает должность Главы Совета в Центре стратегических разработок сообщил о необходимости увеличения пенсионного возраста для граждан России. По его предложению женщинам надо выходить на пенсию в 63 года, а мужчинам в 65. Пенсионный возраст будет подниматься не сразу, а этапами, шагом на полгода, каждый год, начиная с 2019 года.Дело в том, что Пенсионному фонду катастрофически не хватает денег на выплату текущих пенсий, а со временем ситуация будет еще ухудшаться, так как с каждым годом пенсионеров становится все больше, а трудоспособного населения все меньше. Пенсионную реформу правительство проводит уже несколько лет. В 2015 году была введена система балов, согласно которой на страховую часть пенсии имеют право только граждане, которые набрали определенное количество баллов. Причем с каждым годом нужно будет набрать все большее количество балов. Чтобы набрать нужные баллы надо иметь большой стаж работы и высокую заработную плату. Если человек имеет большой стаж работы, но все время получал минимальную заработную плату, то к выходу на пенсию он не сможет набрать нужного количества баллов и будет вынужден либо довольствоваться минимальной социальной пенсией, которая полагается всем, вне зависимости от стажа, либо еще работать 5 лет, чтобы набрать нужное количество балов и помимо социальной пенсии получать еще и страховую пенсию. Фактически уже с 2015 году Правительство России вынуждает людей, если у них была минимальная зарплата на пенсию не выходить, а работать еще 5 лет, чтобы накопить страховую пенсию.Кудрин же предлагает официально поднять минимальный пенсионный возраст. Согласно его предложению это уменьшит количество пенсионеров и позволит пенсионерам получать более высокую пенсию, которая сможет обеспечить их социальные потребности. Помимо повышения пенсионного возраста предлагается ужесточить условия получения пенсии. Поднять минимальный трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию до 20 лет (сейчас он постепенно повышается до 15 лет), увеличить число балов, необходимых для получения страховой пенсии до 52 баллов (пока планируется поднять до 30 баллов к 2025 году). Минимальную социальную пенсию при которой человек выходит на пенсию вне зависимости от трудового стажа исключительно по возрасту предлагается поднять до 68 лет, а средняя продолжительность жизни мужчин в России 66 лет. Сейчас же женщины выходят на социальную пенсию в 60 лет, мужчины в 65 лет.Все эти предпринятые меры позволят повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1.85 к 2024 году и 2.33 к 2035 году. На данный момент страховая пенсия меньше прожиточного минимума и только обсуждается в Правительстве возможность привести страховую пенсию к прожиточному минимуму. Что говорить о пенсии, если минимальная зарплата в России ниже прожиточного минимума.Специально для mmgp.ruПо материалам

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