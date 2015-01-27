Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,994 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:47
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,189
Благодарностей: 1,641
УГ: 21
КП: 0.103
подарки
Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России



Алексей Кудрин, который сейчас занимает должность Главы Совета в Центре стратегических разработок сообщил о необходимости увеличения пенсионного возраста для граждан России. По его предложению женщинам надо выходить на пенсию в 63 года, а мужчинам в 65. Пенсионный возраст будет подниматься не сразу, а этапами, шагом на полгода, каждый год, начиная с 2019 года.

Дело в том, что Пенсионному фонду катастрофически не хватает денег на выплату текущих пенсий, а со временем ситуация будет еще ухудшаться, так как с каждым годом пенсионеров становится все больше, а трудоспособного населения все меньше. Пенсионную реформу правительство проводит уже несколько лет. В 2015 году была введена система балов, согласно которой на страховую часть пенсии имеют право только граждане, которые набрали определенное количество баллов. Причем с каждым годом нужно будет набрать все большее количество балов. Чтобы набрать нужные баллы надо иметь большой стаж работы и высокую заработную плату. Если человек имеет большой стаж работы, но все время получал минимальную заработную плату, то к выходу на пенсию он не сможет набрать нужного количества баллов и будет вынужден либо довольствоваться минимальной социальной пенсией, которая полагается всем, вне зависимости от стажа, либо еще работать 5 лет, чтобы набрать нужное количество балов и помимо социальной пенсии получать еще и страховую пенсию. Фактически уже с 2015 году Правительство России вынуждает людей, если у них была минимальная зарплата на пенсию не выходить, а работать еще 5 лет, чтобы накопить страховую пенсию.

Кудрин же предлагает официально поднять минимальный пенсионный возраст. Согласно его предложению это уменьшит количество пенсионеров и позволит пенсионерам получать более высокую пенсию, которая сможет обеспечить их социальные потребности. Помимо повышения пенсионного возраста предлагается ужесточить условия получения пенсии. Поднять минимальный трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию до 20 лет (сейчас он постепенно повышается до 15 лет), увеличить число балов, необходимых для получения страховой пенсии до 52 баллов (пока планируется поднять до 30 баллов к 2025 году). Минимальную социальную пенсию при которой человек выходит на пенсию вне зависимости от трудового стажа исключительно по возрасту предлагается поднять до 68 лет, а средняя продолжительность жизни мужчин в России 66 лет. Сейчас же женщины выходят на социальную пенсию в 60 лет, мужчины в 65 лет.

Все эти предпринятые меры позволят повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1.85 к 2024 году и 2.33 к 2035 году. На данный момент страховая пенсия меньше прожиточного минимума и только обсуждается в Правительстве возможность привести страховую пенсию к прожиточному минимуму. Что говорить о пенсии, если минимальная зарплата в России ниже прожиточного минимума.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/05/05/penscut/
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.
CMETraders. Carbon7. Reborn.
Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 16:50.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кудрин предложил заморозить социальную помощь dengov Политика и экономика 7 03.10.2016 01:40
Кудрин: В России олигархов нет Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 21 21.06.2016 21:58
Министр труда и соцзащиты не нашел в России бедных пенсионеров Room Новости в мире финансов и инвестиций 1 27.04.2016 18:43
Совбез предложил сократить использование валюты в России moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.04.2015 17:06
Австрийская группа Raiffeisen может сократить бизнес в России аймила Новости в банковской сфере и страховании 4 27.01.2015 10:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alcest
Стартап Cashpresso привлек €2 млн для своего мобильного сервиса выдачи кредитов
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар PrushaS
wmpaid.st8.ru - www.wmpaid.st8.ru
От PrushaS в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар DepecheM
Работающим пенсионерам перестанут индексировать пенсии
От DepecheM в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Pro-Hyip
Forld - forld.net
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар userig
Beachbux.net - моментально платящий спонсор, Скрин выплаты прилагается
От userig в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
С начала года украинцы забрали из банков 100 млрд гривен
От Николай - в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,994
Тем
468,238
Сообщений
11,563,098

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube