1Х-BET.PRO - повышенный рефбек

Приветствую всех посетителей данной темы.
Предлагаю рефбек в проекте 1Х-BET.PRO
143% (10% от вклада
) на любой депозит
обсуждение проекта: тут
Для получения рефбэка Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф. ссылке
Важно чтобы пригласитель был указан - Вас пригласил: inspirau
(во избежании недоразумений, перед внесением депозита лучше связаться со мной для уточнения рефсвязи)
2. Выплаты рефбека производятся на ваш кошелек Bitcoin, Payeer, Perfect Money, или Adv Cash в течение 24 часов после запроса
3. связь со мной посредствам ЛС
, ВК
, skype