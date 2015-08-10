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Bitmain вероятно согласится запустить код уничтожения AsicBoost

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Bitmain вероятно согласится запустить код уничтожения AsicBoost
Генеральный директор Bitmain Джихан Ву заявил, что компания «скорее всего, согласится» тем, чтобы навсегда остановить скрытое использование технологии AsicBoost в своих майнерах. Ву оказался в центре дискуссии после того, как стало известно, что аппаратура Bitmain имела закрытый код, который включал в себя AsicBoost, позволяя компании завоевывать монополию рынка. Следующее обновление Bitcoin Improvement Protocol будет включать код для отключения скрытого AsicBoost. Как сказал Андреас Антонопулос (автор книги «Осваивая Биткоин») в своем твиттре: «Если вы собираетесь продолжать использовать AsicBoost, используйте его в открытой версии, таким образом, каждый может видеть, что вы это делаете и соответствующим образом корректировать свой бизнес-план».
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