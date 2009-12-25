Проект TokenCard заработал 16,7 млн $ за несколько минут

2 мая 2017 года проект TokenCard от Monolith Studio закрыл краудфандинг своего токена после того, как за несколько минут достиг целей, которые ставил перед собой.
TokenCard – первая дебетовая карта, основанная на смарт-контрактах, соединяющая платежную сеть VISA с Эфириумом. Карта привлекла внимание сообщества Эфириум сразу после ее анонса как уникальный и единственный в своем роде проект. Впервые владельцы криптовалюты смогут использовать эфир, а также другие токены ERC20 для покупки товаров в любом месте, где принимаются дебетовые карты VISA.
Проект TokenCard выпустил собственный токен под названием TKN. Краудфандинг был профинансирован не только эфиром, но также и множеством других токенов ERC20. В качестве дополнительной награды компании Monolith, Digix Global, SingularDTV и Swarm City подарили владельцам своих токенов 5%-ный бонус на все взносы, сделанные в DGD, SINGLS и SWT.
“Мы очень довольны успехом стартапа TokenCard и рады донести до общественности всю мощь экономики Эфириума”, – сказал руководитель проекта Мел Гелдерман. “Фантастическая технология TokenCard была предоставлена компанией New Alchemy, и также для нас очень важна была поддержка других проектов нашей отрасли”.
Компания New Alchemy является лидером на рынке консалтинговых и инвестиционных услуг в области блокчейна.
“Помочь TokenCard на этом начальном этапе запуска проекта было захватывающим опытом для нашей команды, и я с нетерпением жду того момента, когда продукт будет выпущен”, – сказал основатель New Alchemy Питер Вессенес.
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