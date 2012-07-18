Mindflood собрал более £90000 на Kickstarter для ультрапортативной музыкальной студии

Стартап Mindflood создавший в свое время чрезвычайно популярный программируемый синтезатор музыки Patchblocks, успешно привлек средства при помощи краудфандинга для своего нового устройства Minijam.
Собрано уже более 90 000 фунтов стерлингов, при этом цель сбора средств была - 50 000 фунтов стерлингов. Почти 700 инвесторов жаждут получить новейшие музыкальные технологии компании.
Minijam это небольшая портативная музыкальная студия, которая предоставляет ультракомпактную драм-машину, аудиомикшер, волновой синтезатор, аналоговый фильтр и динамик всего за 130 фунтов стерлингов.
Компания Mindflood успешно провела предыдущие раунды краудфандинга для своего первого аппаратного продукта Patchblocks в декабре 2013 года и в ноябре 2014 года. Сбор средств в 2013 году осуществлялся через Kickstarter, в то время как финансирование в 2014 году проводилось на Crowdcube.
Patchblocks имеет настраиваемые модули синтезатора, чтобы сделать программирование доступным, совместным и образовательным, используя звук вместо экрана компьютера. Оборудование Patchblocks используется музыкантами, просто любителями и педагогами для обучения музыке, математике и синтезу звука.
Minijam опирается на успех первого продукта, предлагая любителям и профессиональным музыкантам очень компактную ультрапортативную музыкальную студию по очень доступной цене.
Перевод специально для mmgp.ru