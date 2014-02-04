У банка Югра, входящего в Топ - 30, начались проблемы с выдачей вкладов

Банковский сектор России продолжает лихорадить. Один за одним закрываются банки. 28 апреля лицензии были отозваны стразу у трех российских банков: у московского Международного строительного банка, у Омского банка Сибэс и у Владимирского банка Владпромбанк.
Сейчас появились сообщения о задержке выдачи вкладов в одном из крупнейших банков России, который входит в топ 30 - банке "Югра". По размеру активов этот банк занимает 30-е место.
Сотрудники банка объясняют задержку выдачи депозитов исключительно техническими проблемами. Проблемы с выдачей средств случились одновременно во всех офисах банка, только вот причина отказа в выдаче депозитов в разных офисах оказалась разной. В одних местах сотрудники ссылались на поломку сервера, в других на плановое обновление программного обеспечения, а в некоторых местах на проблемы с интернетом.
Данные технические проблемы у банка появились после официального публикования банком бухгалтерской отчетности. По итогам 2016 года банк зафиксировал самые большие убытки среди всех банков России. Общий размер убытков банка "Югра" составил 32.8 миллиардов рублей. Такие огромные убытки у банка возникли в следствии огромного количества "проблемных кредитов", выданных банком. Общая сумма проблемных кредитов составила 77 миллиардов рублей или 28% всех выданных кредитов.
Свой кредитный портфель банк увеличил в 2015 году, когда население принесло в банк 95 миллиардов рублей. Обычно из-за высоких процентов люди размещали депозиты на 3 года и сейчас пришло время возвращать данные депозиты или нужно убедить людей вкладывать деньги на новые сроки. Но в 2015 году процентная ставка по депозитам была 15%, а сейчас 8%. Поэтому многие клиенты отказываются от дальнейшего продолжения работы с банком и забирают свои средства.
Из-за своей финансовой отчетности и большого процента "проблемных кредитов" привлечь средства от ЦБ банк "Югра" не может, а получению дешевых европейских кредитов банку "Югра" помимо прочего мешают и наложенные на российские банки санкции. Согласно отчетности банков объемы кредитов других банков упали практически до нуля, а кредиты Центробанка сократились в 40 раз.
52% банка "Югра" принадлежит швейцарской компании Radamant Financial AG. Банк зарегистрирован в 1990 году в Мегионе, городок с населением в 55 тыс. человек в Ханты-Мансийском округе Югра. В 2016 году банк был перерегистрирован в Москве. В 2016 году по объему привлечения средств физических лиц банк занимал 15 место в России.
Специально для mmgp.ru
Подготовлено по материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...-cb-1001983243
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