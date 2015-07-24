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Компания Pythian привлекла $15 млн мезонинного финансирования от BDC Capital

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Компания Pythian привлекла $15 млн мезонинного финансирования от BDC Capital
Быстрорастущая компания IT-услуг Pythian, расположена в Оттаве, приступила к новому раунду инвестиций, для финансирования своих амбициозных планов о расширении.



Стартап объявив, на этой неделе, о закрытии раунда. В рамках раунда компания привлекла $15 млн мезонинного финансирования от BDC Capital.

Компания заявляет, что будет использовать полученные деньги для расширения своих услуг по анализу больших объемов данных, а также для найму большего количества работников в свой новый офис в Лондоне, который был открыт в середине января для обслуживания прибыльного европейского рынка. По словам Pythian, доходы из европейского региона за последний год выросли более чем на 150%.

«Мы определенно видим, что рост в Европе в настоящее время происходит быстрее, чем в любом другом регионе мира», - сказал вице-президент Pythian по маркетингу Lynda Partner.

Мезонинное финансирование - это, по сути, ссуда, в которой сама компания является залогом. По условиям сделки, BDC Capital не будет иметь долю в капитале Pythian.

«Pythian и BDC Capital являются партнерами в течение 10 лет, и мы высоко ценим их предпринимательский подход и постоянную энтузиастскую поддержку», - сказал Пол Валли, основатель Pythian.

Это второе крупное соглашение о финансировании между двумя компаниями за последние три года. BDC Capital вложила $6 млн инвестиций в 2014 году.



На сегодняшний момент, в Pythian работает около 400 человек, в более чем 30 странах мира, в том числе 100 в головном офисе корпорации на McRae Avenue (Ванкувер, Канада). Помимо своего нового офиса в Лондоне, Pythian также имеет представительства в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиднее и Хайдарабаде, Индии. Основанная в 1997 году, компания имеет клиентов по всему миру, включая известные имена, как American Apparel, Fox Sports, Giant Tiger и National Geographic.

Перевод специально для mmgp.ru
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