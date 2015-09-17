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Стартап MatchMove внедрит в Индии платформу безналичной оплаты за топливо

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Стартап MatchMove внедрит в Индии платформу безналичной оплаты за топливо



Сообщается, что сингапурский стартап МетчМув ("MatchMove"), который является владельцем платформы мобильных платежей объявил о партнерстве с компанией Bonfleet занимающейся в Индии "умными" платежами за топливо. Такое сотрудничество сулит индийским водителям получение в своё распоряжение быстрых и удобных мобильных платежей за топливо, а также за дорожные сборы и все остальные дорожные расходы, используя полученную ими предоплаченную карту. Другими словами, индийская Bonfleet позволит адаптировать решение по электронному кошельку сингапурского MatchMove в свою уже существующую платформу.

Индийские водители, которые уже пользуются платформой Bonfleet уже в скором времени смогут воспользоваться мобильным приложением этого нового партнера из Сингапура вкупе с предлагаемой предоплаченной картой "Bon Petro Card" для оплаты за топливо, дорожных сборов и других транспортных расходов на всей территории Индии.

И как выразился генеральный директор компании Bonfleet г-н Бхаскер Коди (Bhasker Code): "Сейчас, на фоне проводимой в Индии политики демонетизации, мы считаем, что такая предоплаченная карта как "Bon Petro Card" позволит нам дать в руки запровочных станций и торговцам топливом по всей стране надежный инструмент по контролю и безналичной оплате у постоянного растущего количества наших водителей".

Известно, что провайдер "умных" платежей компания Bonfleet была открыта в 2016 году и в настоящее время она намерена предоставить в распоряжение водителей мобильное приложение позволяющее им контролировать свои расходы с помощью предоплаченной карты на заправочных станциях в Индии.

И помимо всего прочего, сама предоплаченная карта "Bon Petro Card" также позволит менеджерам транспортных парков получать легкопроверяемые отчеты о топливных расходах своих водителей, а также использовать одну общую систему лояльности для всех заправочных станций в Индии.

Клиентами провайдера Bonfleet являются в основном таксисты, кейтеринговые компании обслуживающие отели и производящие доставку, крупные индийские автопарки и логистические компании.

И как сказал г-н Гаурав Миттал (Gaurav Mittal), который является региональным директором по странам Южной Азии стартапа MatchMove: "Мы очень рады сотрудничеству с такой амбициозной и перспективной компанией как Bonfleet и мы готовы стать их частью, чтобы революционизировать безналичные транзакции на заправочных станциях по всей Индии."


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/590c5f8feed26
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