Drum13 Мастер

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Влияние роста уровня индекса финансового несчастья в Турции на настроение инвесторов



Как отмечают в издании Die Welt, в апреле инфляция ускорилась до 11,9 процента, что является самым высоким показателем с октября 2008 года. Темпы роста инфляции значительно превысили ожидания экспертов. В частности, резко возросли расходы на одежду, продукты питания, алкоголь и транспорт, иными словами, расходы, на которые население тратится ежедневно. Рост инфляции по данному списку товаров составил 22 процента, по сравнению с показателями прошлого года. Новые налоги на алкогольные напитки были записаны в рост потребительских расходов. Одежда выросла в цене, более чем на девять процентов, по сравнению с предыдущим месяцем. Показатели инфляции - не единственный показатель индекса финансового несчастья. Уровень безработицы в последнее время повысился в Турции до 13 процентов. Это самый высокий показатель с 2010 года. Индекс финансового несчастья, в который включены данные по инфляции и безработице, находится на самом высоком уровне с 2005 года, рост составил почти 25 процентов.



Ниже представлен так называемый индекс нищеты, он указывает на покупательское настроение населения Турции.







Уровень индекса финансового несчастья так же влияет на уровень продаж на автомобильном рынке Турции. Падение продаж зафиксировано на уровне 11,6 процента, по сравнению с показателями прошлого года. В апреле было реализовано всего 57 998 автомобилей.



Эти экономические показатели показывают всю недальновидность экономической политики местной власти. Ведь именно Эрдоган заверял, что проведёт экономические преобразования, которые упрочат экономику Турции.



Но теперь, как утверждает издание Die Welt, туркам пора готовится не к самым лучшим временам, с экономической точки зрения.



Возможно, что это в действительности так, так как ранее мы уже наблюдали подобное







Эрдоган уже дал понять иностранным инвесторам, что лично влияет на политику Центрального Банка страны. Именно по такой дороге шёл до экономического кризиса в стране президент Венесуэлы Николас Мадуро.



Опубликованные статистические данные по безработице и уровню инфляции в Турции, тут же нанесли удар по стабильности национальной валюты, она начинает дешеветь по отношению к доллару.







В то же время, инвесторы на фондовом рынке вполне спокойно отнеслись к вышедшей статистике, так как индекс ценных бумаг Турции ISE 100 продолжает расти в цене.







Перевод специально для mmgp.ru zerohedge.com За последний год, в то время как президент Турции увеличил свои полномочия по управлению государством, индекс финансового несчастья увеличился в стране до максимальных за последние годы значений. Резкий рост инфляции, совместно с упорно растущим уровнем безработицы, а так же непродуманная экономическая политика правительства приводит к протестным настроениям.Как отмечают в издании Die Welt, в апреле инфляция ускорилась до 11,9 процента, что является самым высоким показателем с октября 2008 года. Темпы роста инфляции значительно превысили ожидания экспертов. В частности, резко возросли расходы на одежду, продукты питания, алкоголь и транспорт, иными словами, расходы, на которые население тратится ежедневно. Рост инфляции по данному списку товаров составил 22 процента, по сравнению с показателями прошлого года. Новые налоги на алкогольные напитки были записаны в рост потребительских расходов. Одежда выросла в цене, более чем на девять процентов, по сравнению с предыдущим месяцем. Показатели инфляции - не единственный показатель индекса финансового несчастья. Уровень безработицы в последнее время повысился в Турции до 13 процентов. Это самый высокий показатель с 2010 года. Индекс финансового несчастья, в который включены данные по инфляции и безработице, находится на самом высоком уровне с 2005 года, рост составил почти 25 процентов.Ниже представлен так называемый индекс нищеты, он указывает на покупательское настроение населения Турции.Уровень индекса финансового несчастья так же влияет на уровень продаж на автомобильном рынке Турции. Падение продаж зафиксировано на уровне 11,6 процента, по сравнению с показателями прошлого года. В апреле было реализовано всего 57 998 автомобилей.Эти экономические показатели показывают всю недальновидность экономической политики местной власти. Ведь именно Эрдоган заверял, что проведёт экономические преобразования, которые упрочат экономику Турции.Но теперь, как утверждает издание Die Welt, туркам пора готовится не к самым лучшим временам, с экономической точки зрения.Возможно, что это в действительности так, так как ранее мы уже наблюдали подобноеЭрдоган уже дал понять иностранным инвесторам, что лично влияет на политику Центрального Банка страны. Именно по такой дороге шёл до экономического кризиса в стране президент Венесуэлы Николас Мадуро.Опубликованные статистические данные по безработице и уровню инфляции в Турции, тут же нанесли удар по стабильности национальной валюты, она начинает дешеветь по отношению к доллару.В то же время, инвесторы на фондовом рынке вполне спокойно отнеслись к вышедшей статистике, так как индекс ценных бумаг Турции ISE 100 продолжает расти в цене.

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