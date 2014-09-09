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TECHNOLOGY ADVANCES INVESTMENT - Инвестиции в добычу золота в Африке

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 14:28
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TECHNOLOGY ADVANCES INVESTMENT - Инвестиции в добычу золота в Африке

О НАС
Гарантия успешного будущего для Вас и Вашей семьи – это грамотные долгосрочные инвестиции в правильные, стабильные, надежные финансовые инструменты. Если Вы решили получить высокий доход от роста курсовой стоимости акций и выплаты ежегодных дивидендов в последующие годы – присмотритесь к активам золотодобывающих и золотоперерабатывающих предприятий. Сегодня это реальная альтернатива для сохранения и приумножения Ваших средств в условиях перманентной инфляции и колебания валютных курсов, застоя на рынке недвижимости и отзыва банковских лицензий. Только золото, которое в 2016 году находится на привлекательных инвестиционных уровнях, способно на деле обеспечить сохранность вложений и предоставить возможность для получения стабильного долгосрочного дохода при минимальном риске для каждого инвестора.

Компания TECHNOLOGY ADVANCES INVESTMENT предоставляет реальный способ для сохранения и приумножения средств частных инвесторов. Мы разработали уникальную программу краудинвестинга для физических лиц с любым уровнем начального капитала. Это микроинвестиции от 160$ в перспективный стартап и солидные вложения (от 13 000$) в действующий бизнес по промышленной добыче золота и медного концентрата на Африканском континенте. Мы знаем, как заработать деньги даже в условиях кризиса и предлагаем новый инвестиционный проект по добыче золота и медного концентрата в Замбии (Южная Африка).

Наша компания зарегистрирована в Гонконге (специальный административный район КНР). Цель создания компании – предоставление удобных условий для привлечения инвестиций частных вкладчиков в перспективный стартап и реальный бизнес сырьевого сегмента в Замбии, который занимается добычей и продажей золотой руды и медного концентрата. Общая стоимость проекта составляет 6 000 000 долларов. С 2013 года инвестировано более 1,5 млн долларов, которые вложены в проектно-изыскательские и геологические работы, получение лицензий и разрешений. Нам принадлежит участок площадью 750 км2 с высоким процентным содержанием золота и меди.



Компания TECHNOLOGY ADVANCES INVESTMENT предлагает частным вкладчикам уникальные возможности для роста личного капитала:

Классические инвестиции для приумножения собственных средств – рост капитала в рамках бонусной программы, индивидуального вознаграждения и выплаты дивидендов на акции.
Реферальная программа – получение бонусов за счёт привлечение новых инвесторов в рамках взаимовыгодного партнёрского соглашения.
Все инвесторы, вложившие средства в TECHNOLOGY ADVANCES INVESTMENT, являются дольщиками высокорентабельного бизнеса по добыче, переработке и реализации золотой руды и медного концентрата на мировых рынках. То есть, наши инвесторы получают долю в виде акций гонгонгской компании, которая владеет контрольными пакетами акций золотодобывающих и золотоперерабатывающих предприятий в Замбии.

ДОЛИ ПРОЕКТА
Решили выгодно вложить личные средства в надежный и высокоприбыльный бизнес? Присмотритесь к перспективному инвестпроекту по добыче золота и медного концентрата. Компания TECHNOLOGY ADVANCES INVESTMENT предлагает всем инвесторам присоединиться к нашей программе краудинвестинга и приумножить собственный капитал.

Возможности для инвесторов

При покупке доли в TECHNOLOGY ADVANCES INVESTMENT заключается договор на покупку доли в размере вложенных средств.
Вместе с покупкой доли инвестор получает ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ на владение приобретенной доли компании.
Максимальный срок начала выплат дивидендов составляет 14 месяцев, либо после 3х месяцев с момента начала добычи, согласно суммарным приобретённым процентам долей компании.
Выплата дивидендов производится ежеквартально.
Приоритетное право покупки доли принадлежит TECHNOLOGY ADVANCES INVESTMENT.
Предложение для инвесторов

Мы предлагаем простые и понятные варианты партнерства, оптимально подходящие для начинающих и профессиональных инвесторов с любым уровнем начального капитала.

Чем значительней будет Ваша доля в компании в TECHNOLOGY ADVANCES INVESTMENT, тем больше Вам будет отчисляться дивидендов. А значит, тем больше будет размер Вашего дохода.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте, купите долю золотодобывающей компании и получайте каждый квартал солидные дивиденды!

Компания TECHNOLOGY ADVANCES INVESTMENT – правильные инвестиции в Ваше будущее!

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