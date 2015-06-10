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Empowered Homes, разрабатывающий интеллектуальные термостаты привлек $600 000

Стартап Empowered Homes, разрабатывающий интеллектуальные термостаты для высоковольтных систем отопления, получил 600 000 долларов в виде долевого финансирования от Venture NL и Killick Capital.



Компания принимает предварительные заказы на свои первые интеллектуальные термостаты Mysa, которые должны быть отправлены клиентам в конце октября. Mysa использует искусственный интеллект и мобильную связь, чтобы обеспечить оптимальные настройки тепла в домах с высоковольтными системами отопления. Большинство автоматизированных продуктов отопления, таких как Nest, не работают на высоковольтных системах.



Финансирование Empowered Homes - это последняя сделка, совершенная в тандеме двумя организациями. Venture NL поддерживается в значительной степени правительством Ньюфаундленда и Лабрадора и управляется Pelorus Capital, а Killick Capital управляется фондом семьи Доббин. За последние два года они инвестировали вместе как минимум в пять компаний, такие как HeyOrca, Clockwork Fox и Sequence Bio.





В сделке Empowered Homes компания также привлекла средства у некоторых других инвесторов-ангелов. Учитывая, что компания производит оборудование, финансирование будет особенно полезно при первой партии продукта.



История Empowered Homes началась, когда Джошуа Грин, ныне генеральный директор компании, проводил энергоаудиты и понял, что современные интеллектуальные термостаты не работают на высоковольтных системах отопления.



"Mysa - это умный термостат, который работает с высоковольтными системами отопления", - сказал менеджер по маркетингу Empowered Homes Эндрю Мерфи. "Один из десяти домов в США и один из трех домов в Канаде не могут использовать Nest. Один из трех или один из десяти домов - это очень большой рынок, и мы уверены, что сможем создать что-то экономически выгодное для рынка".



Mysa использует ИИ и мобильную связь, чтобы удостовериться, что в каждой комнате установлена ​​идеальная температура. Mysa узнает, когда домовладелец приходит каждый вечер и соответственно устанавливает нужную температуру. Делает температуру ниже, если дома никого нет и может включить обогрев, если хозяин приближается домой.





Основатели компании решили в декабре запустить продукт через кампанию предварительного заказа на своем веб-сайте. Они сделали это, вместо того, чтобы использовать традиционную платформу краудфандинга, чтобы они имели больше контроля над кампанией и не рисковали в случае неудачи, если они не достигнут минимального уровня сбора средств.



Компания получила 600 заказов на термостаты от 148 клиентов по всей Канаде и в 15 штатах США. Поставки ожидаются в октябре, команда Empowered Homes теперь работает над ключевыми решениями по первому заказу.



Помимо принятия решения о том, где производить устройства, в Канаде или Китае, компания должна решить, сколько единиц производить в первом порядке. Можно сделать партию из 1000 единиц, которую можно профинансировать наличными средствами. Или можно дойти до 10 000 единиц, что снизит издержки на единицу продукции, но потребует дополнительного финансирования.



Команда также работает над развитием бизнеса и изучает возможности для розничной торговли.





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Перевод специально для mmgp.ru Стартап Empowered Homes, разрабатывающий интеллектуальные термостаты для высоковольтных систем отопления, получил 600 000 долларов в виде долевого финансирования от Venture NL и Killick Capital.Компания принимает предварительные заказы на свои первые интеллектуальные термостаты Mysa, которые должны быть отправлены клиентам в конце октября. Mysa использует искусственный интеллект и мобильную связь, чтобы обеспечить оптимальные настройки тепла в домах с высоковольтными системами отопления. Большинство автоматизированных продуктов отопления, таких как Nest, не работают на высоковольтных системах.Финансирование Empowered Homes - это последняя сделка, совершенная в тандеме двумя организациями. Venture NL поддерживается в значительной степени правительством Ньюфаундленда и Лабрадора и управляется Pelorus Capital, а Killick Capital управляется фондом семьи Доббин. За последние два года они инвестировали вместе как минимум в пять компаний, такие как HeyOrca, Clockwork Fox и Sequence Bio.В сделке Empowered Homes компания также привлекла средства у некоторых других инвесторов-ангелов. Учитывая, что компания производит оборудование, финансирование будет особенно полезно при первой партии продукта.История Empowered Homes началась, когда Джошуа Грин, ныне генеральный директор компании, проводил энергоаудиты и понял, что современные интеллектуальные термостаты не работают на высоковольтных системах отопления.",Mysa использует ИИ и мобильную связь, чтобы удостовериться, что в каждой комнате установлена ​​идеальная температура. Mysa узнает, когда домовладелец приходит каждый вечер и соответственно устанавливает нужную температуру. Делает температуру ниже, если дома никого нет и может включить обогрев, если хозяин приближается домой.Основатели компании решили в декабре запустить продукт через кампанию предварительного заказа на своем веб-сайте. Они сделали это, вместо того, чтобы использовать традиционную платформу краудфандинга, чтобы они имели больше контроля над кампанией и не рисковали в случае неудачи, если они не достигнут минимального уровня сбора средств.Компания получила 600 заказов на термостаты от 148 клиентов по всей Канаде и в 15 штатах США. Поставки ожидаются в октябре, команда Empowered Homes теперь работает над ключевыми решениями по первому заказу.Помимо принятия решения о том, где производить устройства, в Канаде или Китае, компания должна решить, сколько единиц производить в первом порядке. Можно сделать партию из 1000 единиц, которую можно профинансировать наличными средствами. Или можно дойти до 10 000 единиц, что снизит издержки на единицу продукции, но потребует дополнительного финансирования.Команда также работает над развитием бизнеса и изучает возможности для розничной торговли.

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