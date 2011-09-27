1/5 мировых доходов с рекламы контролируется всего двумя компаниями:Google и Facebook

Рынок интернет рекламы - это безграничные возможности по привлечению аудитории и заработку, но в этом рынке есть и свои недостатки. Вспоминая про мировую рекламу, что сразу приходит на ум? Правильно, реклама в Google, а если компания имеет более широкую аудитории, то в ход сразу вступают и социальные сети. Самая крупная из них это Facebook. Все на две эти мировые компании, приходится миллиарды пользователей. Такое огромное количество людей позволяет, всего двум рекламным площадкам, получать 1/5 мирового дохода с рекламы. Сколько это в деньгах? Исходя из данных CNBC сумма составляет $106,3 млрд. Кто же еще смог "вклинится" в мировой рынок рекламы, смогло выяснить аналитическое агентство Zenith и составило список из 30 мировых фирм имеющих свою долю рынка.



В аналитическом отчете, более подробно указано сколько же получает Google и Facebook. Google более чем в 2 раза обгоняет своего ближайшего конкурента в рекламном бизнесе с суммой в $79,4. Facebook показывает более скромные цифры - $26,9 млрд. И поисковой системе, и социальной сети, вовсе не требуется представление в традиционных медиа, все наоборот. В век компьютеризации и увеличения числа мобильных устройств, СМИ все больше стараются представить собственные материалы на просторах двух этих технологических гигантов. Вы наверное удивитесь, но третье место рейтинга занимает компания, про которую вряд ли кто-то из вас слышал. С доходом $12,9, на третью позицию поднялась Comcast - масмедийная корпорация работающая не только на рынке интернет рекламы, но и традиционной телевизионной рекламы.



Кто же еще вошел в список рейтинга по доходу от рекламы. Четвертую позицию заняла китайская фирма Baidu. Пятую и шестую ступени, почетно получили две всемирно известные кинокомпании Walt Disney и 21st Century Fox. Microsoft в этом рейтинге оказалась всего лишь 9 в списке.



Самую лучшую динамику в списке показывает микроблоговый сервис Twitter. С 2012 по 216 год, компании удалось увеличить собственные доходы на 734%, что в денежном эквиваленте составляет $548 млн за последний год. Несмотря на это, Twitter занимает всего лишь 30 позицию.



Интересным фактом стали некоторые новости о Google, которая уже подумывает об начале продаж рекламы на ТВ. Это может увеличить потенциальные доходы и прибыль компании.



По материалам ain.ua



Рынок интернет рекламы - это безграничные возможности по привлечению аудитории и заработку, но в этом рынке есть и свои недостатки. Вспоминая про мировую рекламу, что сразу приходит на ум? Правильно, реклама в Google, а если компания имеет более широкую аудитории, то в ход сразу вступают и социальные сети. Самая крупная из них это Facebook. Все на две эти мировые компании, приходится миллиарды пользователей. Такое огромное количество людей позволяет, всего двум рекламным площадкам, получать 1/5 мирового дохода с рекламы. Сколько это в деньгах? Исходя из данных CNBC сумма составляет $106,3 млрд. Кто же еще смог "вклинится" в мировой рынок рекламы, смогло выяснить аналитическое агентство Zenith и составило список из 30 мировых фирм имеющих свою долю рынка.В аналитическом отчете, более подробно указано сколько же получает Google и Facebook. Google более чем в 2 раза обгоняет своего ближайшего конкурента в рекламном бизнесе с суммой в $79,4. Facebook показывает более скромные цифры - $26,9 млрд. И поисковой системе, и социальной сети, вовсе не требуется представление в традиционных медиа, все наоборот. В век компьютеризации и увеличения числа мобильных устройств, СМИ все больше стараются представить собственные материалы на просторах двух этих технологических гигантов. Вы наверное удивитесь, но третье место рейтинга занимает компания, про которую вряд ли кто-то из вас слышал. С доходом $12,9, на третью позицию поднялась Comcast - масмедийная корпорация работающая не только на рынке интернет рекламы, но и традиционной телевизионной рекламы.Кто же еще вошел в список рейтинга по доходу от рекламы. Четвертую позицию заняла китайская фирма Baidu. Пятую и шестую ступени, почетно получили две всемирно известные кинокомпании Walt Disney и 21st Century Fox. Microsoft в этом рейтинге оказалась всего лишь 9 в списке.Самую лучшую динамику в списке показывает микроблоговый сервис Twitter. С 2012 по 216 год, компании удалось увеличить собственные доходы на 734%, что в денежном эквиваленте составляет $548 млн за последний год. Несмотря на это, Twitter занимает всего лишь 30 позицию.Интересным фактом стали некоторые новости о Google, которая уже подумывает об начале продаж рекламы на ТВ. Это может увеличить потенциальные доходы и прибыль компании.

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